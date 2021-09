Jawel, Perseverance heeft inderdaad Marsgruis verzameld

door

Vorige week vrijdag was er al het vermoeden, maar nu is het ook daadwerkelijk bevestigd: de Perseverance Marsrover is er bij zijn tweede poging bij de 900 meter lange bergkam Artuby inderdaad in geslaagd om na boren in gesteente een beetje Marsgruis in een buisje te stoppen, een nu afgesloten kleine container gemaakt van titanium die over ruim tien jaar door een andere Marsrover zal worden opgehaald om terug naar de aarde te brengen . Dat boren gebeurde al vorige week woensdag 1 september, maar het vervolgens stoppen van het boorgruis in het buisje is een zeer complex gebeuren, dat uitgevoerd wordt door het zogeheten Sampling and Caching System, dat uit maar liefst 3000 (!) onderdelen bestaat – niet voor niets het meest complexe mechanisme door mensen gebouwd op Mars. Foto’s gemaakt met de CacheCam maken duidelijk dat het allemaal gelukt is en dat het gruis in buisje met serienummer #266 is beland . Hieronder de foto waarop je dat gruis in het buisje ziet zitten.

De eerste boorpoging op 6 augustus j.l. mislukte omdat het stuk steen waarin geboord werd te zacht was en helemaal verpulverde door het boren, zodat er niets terecht kwam in de speciale container. Bij de tweede keer werd in een hardere steen geboord, een steen genaamd Rochette.

Bron: NASA.

