Jawel er is een datum: 18 december wordt de James Webb Space Telescope gelanceerd!

Tatáááá, er is een datum: ESA, NASA en Arianespace hebben vandaag laten weten dat op zaterdag 18 december de James Webb Space Telescope (JWST) zal worden gelanceerd en wel met de Ariane 5 flight VA256 vanaf de ESA-lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. Een soort van vroege Kerstlancering dus. Het zal de derde lancering worden van een Ariane 5 in 2021 en het is gelijk de meest belangrijke en kostbare (de JWST kostte bijna 10 miljard dollar). De JWST is helemaal uitgetest en ingevouwen voor de lancering – in normale postuur heeft ‘ie de afmetingen van een tennisbaan, opgevouwen is ‘ie 10,66 bij 4,5 meter – en nu is het wachten op de lancering, die de gigantische telescoop (opvolger van de Hubble ruimtetelescoop) in een vier wekende durende baan richting Lagrangepunt L2 moet brengen, welke 1,5 miljoen km van ons vandaan ligt (zie de afbeelding hieronder).

Grote hamvraag is natuurlijk of die datum van 18 december ook echt staat als een huis. De datum van lancering is al vele malen opgeschoven, door allerlei technische en organisatorische problemen, maar het lijkt er nu toch op dat dit echt dé datum van lancering wordt. Laten we hopen dat het inderdaad zo is. Bron: ESA.

