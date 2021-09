ISS vannacht geconfronteerd met rookalarm

door

In de Zvezda-module van het ISS ging vannacht om 3:55 NL’se tijd het rookalarm af. Het incident ging vooraf aan een geplande ruimtewandeling waarbij astronauten werkzaamheden aan de Nauka-module zouden uitvoeren. Een rookmelder werd geactiveerd in de Zvezda-servicemodule van het Russische segment van het ISS tijdens het automatisch opladen van de batterij, en er ging een alarm af, aldus Roscosmos/TheMoscowTimes. De astronauten roken aan boord, aldus o.a. de Franse astronaut Thomas Pesquet, ‘de geur van brandend plastic of elektronische apparatuur’ dat naar het Amerikaanse deel van het station zweefde.

De Russische bemanning zette een filter aan en nadat de lucht was schoongemaakt, gingen de astronauten weer slapen. Roscosmos meldde dat de geplande ruimtewandeling zou doorgaan. De Russische Oleg Novitsky en Pyotr Dubrov gaan bijna beginnen aan deze EVA. Het ISS heeft recent al eerdere problemen ondervonden. En Rusland heeft zelfs gesteld dat als gevolg van verouderde hardware, het van plan is het ISS na 2025 te verlaten en zijn eigen orbitale station te lanceren. In juli j.l. kantelde het hele ISS uit zijn baan nadat de stuwraketten van de Nauka-module enkele uren na het aanmeren opnieuw ontstoken waren. En ook zijn er scheuren ontdekt in een deel van het ISS waarvan men vreest dat ze in de loop van de tijd erger zouden kunnen worden. De oppervlakkige ‘scheuren‘ werden gevonden in de Zarya-module, het eerste deel van het ISS dat in 1998 door Rusland werd gelanceerd. Ook vorig jaar hebben ISS-bemanningsleden wekenlang gejaagd op een luchtlek en dit getraceerd naar het belangrijkste werkgebied in de Russische Zvezda-module. Rusland heeft recent aangegeven dat veel van de apparatuur van het ISS begint te verouderen en gewaarschuwd dat er na 2025 een ‘lawine’ van kapotte apparatuur kan komen. Bronnen: ABC/TheMoscowTimes/Reuters/RIANovosti



