Sciencefiction ‘tot de max’ deze winter met The Matrix 4, Don’t look up en Moonfalling (teasers)

Het lot van de mensheid wordt weer zwaar op de proef gesteld in de aankomende winter te verschijnen sciencefictionfilms ‘Don’t look up’, ‘Moonfalling’ en ‘The Matrix: Resurrections’. Recentelijk zijn de teaser-trailers van deze films uitgegeven als voorproefje en kunnen we beoordelen of ze ons mogelijk deze winter in hogere sferen gaan brengen. Het klassieke thema van de aarde die vernietigd dreigt te worden door ruimterotsen, en zelfs van de maan, wordt ook nu weer aangegrepen om de kijkers op het puntje van de stoel te laten zitten. ‘Don’t look up’ verschijnt op 10 december in een (beperkt aantal) bioscopen, en verschijnt op 24 december op Netflix. Het is een zogenoemde zwarte komediefilm, geschreven, geproduceerd en geregisseerd door Adam McKay. In de film spelen Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence twee astronomen van weinig statuur. Via een mediatour proberen ze de mensheid te waarschuwen voor een naderende komeet die de aarde zal vernietigen.

IGN heeft recent de eerste teaser-trailer voor ‘Moonfall’ uitgegeven. De film is gemaakt door rampenfilmspecialist Ronald Emmerich (Independance Day, The Day after Tomorrow). De film zal vanaf 4 februari 2022 in de Britse en Amerikaanse bioscopen draaien, naar verwachting zal de film rond die periode ook Nederland bereiken. Het verhaal begint met een mysterieuze kracht, die de maan uit zijn baan rondom de aarde slaat, waardoor deze dreigt te botsen met onze planeet. Met nog maar een paar weken te gaan tot de inslag, wordt een klein team, met een voormalig astronaut (Patrick Wilson) en een complottheoreticus (John Bradley) samengesteld, om o.l.v. een NASA ingenieur (Halle Berry) een haast onmogelijke ruimtemissie te ondernemen om de aarde te redden.

‘The Matrix: Resurrections’ zal in première gaan op 22 december 2021 in de bioscopen en op HBO-Max in de VS. De film is het vierde deel in de zeer populaire franchise ‘The Matrix’. Wie naar de website WhatIsTheMatrix.com gaat, krijgt een rood en een blauw pilletje te zien op de teaser. Vervolgens moeten surfers een keuze maken en op één van de twee pilletjes klikken. Naargelang je keuze krijg je een andere teaser van ‘The Matrix Resurrections’ te zien. In totaal zouden er meer dan 180.000 verschillende versies zijn. Er werd namelijk steeds gebruikgemaakt van andere beelden en ook de voice-overs werden ingesproken door enkele verschillende acteurs. De rode pil-teaser roept associaties op met het revolutionair conflict in het hart van de serie, met fragmenten van hoofdrolspelers Carrie-Anne Moss als Trinity, Keanu Reeves als Neo, en een nieuwe acteur Yahya Abdul-Mateen II. Een voice-over gericht aan ‘de kijker’, noteert het echte moment van de dag, en hoe “het zou kunnen zijn dat dit de eerste dag van de rest van je leven is, maar als je het wilt, moet je ervoor vechten.” De ‘blue pill’ teaser, met de stem van een ander nieuw castlid, Jonathan Groff, vermaant je voor “het verlies van het vermogen om realiteit van fictie te onderscheiden”, samen met fragmenten van grote hoeveelheden blauwe pillen. Zie verder op The Matrix Website/twitter. Bronnen: Filmtotaal, Warner Bros, TheVerge, Moviemeter, HLN

