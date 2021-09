De vulkaanuitbarsting op La Palma gezien vanaf de ‘Swedish 1-m Solar Telescope’

door

De uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja op het zuidelijk deel van het Canarische Eiland La Palma is afgelopen weekend mooi in beeld gebracht vanaf de lokatie van de Zweedse 1 meter zonnetelescoop (Swedish Solar Telescope, SST), gelegen op de top van de Roque de los Muchachos. Dat gebergte ligt in het noordelijk deel van het eiland en het is veilig voor de vulkaanuitbarstingen. Een regelrechte ramp is het voor de eigenaren van huizen en grond in de buurt van de vulkaan, waar lava alles in vuur en vlam zet. Hieronder een kaartje van La Palma met daarop aangegeven de 1 meter telescoop en de vulkaan.

Bron: Alan Fitssimmons op Twitter.

