NASA’s Artemis Rover VIPER gaat in 2023 landen bij de Nobile krater op de maan

De NASA heeft bekendgemaakt dat de Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) in 2023 zal gaan landen aan de westelijke rand van de Nobile krater in de buurt van de zuidpool van de maan. VIPER zal daar in het kader van het Artemis programma onderzoek doen naar de aanwezigheid van water(ijs) en andere nuttige grondstoffen in die regio. VIPER zal gelanceerd worden met een Falcon Heavy raket van SpaceX en hij zal naar het maanoppervlak worden gebracht aan boord van de Griffin-lander van ruimtevaartbedrijf Astrobotic.

De Nobile krater (73 km in doorsnede) is een inslagkrater, die ontstaan is toen een object vanuit de ruimte insloeg op de maan. Grote delen van de krater liggen voortdurend in de schaduw, hetgeen het mogelijk maakt dat daar permanent ijs ligt, ijs dat voor toekomstige bemande Artemis-vluchten naar de maan gebruikt kan worden als raketbrandstof. VIPER gaat in de Nobile krater een gebied onderzoeken dat 93 km² groot is. Bij minstens drie lokaties in dat gebied zal de rover gaan boren om meer te weten te komen over de aanwezigheid van water en andere nuttige grondstoffen.

Bron: NASA.

