De uitbarsting van de Cumbre Vieja op La Palma gezien vanuit het ISS

De uitgebarsten vulkaan Cumbre Vieja op La Palma, één van de Canarische Eilanden in de Atlantische Oceaan, is op 22 september gefotografeerd door één van de astronauten van expeditie-65 van het internationale ruimtestation ISS. De foto werd uit de losse hand geschoten en je ziet naast de Cumbre Vieja en flarden bewolking ook de lichten van twee steden ten noordwesten van de vulkaan, El Paso rechts en Los Llanos links (zie ook het Google maps kaartje hieronder). De laatste keer dat de Cumbre Vieja uitbarstte was in 1971. Inmiddels hebben meer dan 5000 mensen op La Palma hun huis moeten verlaten door de uitbarsting, die gezorgd heeft voor een stroom lava, die langzaam richting de oceaan stroomt.

Bron: NASA Earth Observatory.

