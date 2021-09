Kijk nou, het zonnestelsel gebouwd van Lego

door

Ik heb het vaak gehad over astronomische dingen nagebouwd met Lego, zie dit lijstje. Maar een compleet zonnestelsel met planeten die keurig in de juiste periode om de Zon draaien heb ik nog nooit gezien. De bedenkers en bouwers van het Lego zonnestelsel zijn Chris Orchard en Brent Waller. Hun Clockwork Solar System telt maar liefst 3000 stukjes Lego en meet 52cm x 44 cm x 56 cm. Het is technisch een complex systeem, maar ook zeer nauwkeurig. De bouwers zeggen dat de beweging van de planeten voor 99,8% klopt. Ze deden er maar liefst 15 maanden over om het Lego zonnestelsel te bouwen. Orchard en Waller hebben hun product op het Lego IDEAS platform geplaatst. Dat betekent dat als ze daar meer dan 10.000 stemmen krijgen dat LEGO dan serieus gaat kijken of het een echt product gaat worden dat in de winkels komt te liggen. Op dit moment zijn er al ruim 8300 stemmen op het Lego zonnestelsel uitgebracht, dus ze kunnen onze stemmen ook nog wel gebruiken. In de tweet hieronder een video over het Lego-zonnestelsel.

My latest LEGO Ideas project, a Clockwork Solar System, with 99.8% accurate relative orbital timings. A collaboration with Chris Orchard. #legoideas #LEGO Every vote on LEGO Ideas helps it potentially being made into a real LEGO set. https://t.co/EVPYY9H0Nl pic.twitter.com/HspVy6LFLg — Brent Waller (@BrentOnInternet) September 6, 2021

Bron: Universe Today.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp