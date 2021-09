Van het zwarte gat M87* tussen 2009 en 2017 is een video gemaakt

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om van losse foto’s een video te maken van M87* (alias Powehi), het superzware zwarte gat in het elliptische sterrenstelsel M87. Van dat zwarte gat werd met de Event Horizon Telescope in 2017 al een foto gemaakt, de allereerste foto van een zwart gat, welke april 2019 werd gepubliceerd. Het superzware zwarte gat M87*, dat zo’n 6,5 miljard keer zo zwaar als de zon is, is met de EHT vanaf 2009 waargenomen. Men heeft nu al die gegevens opnieuw geanalyseerd en met een wiskundig model bekeken. Dat heeft onderstaande video opgeleverd, waarin duidelijk te zien is welke veranderingen er vlakbij het zwarte gat plaatsvonden tussen 2009 en 2017. Voortdurend stroomt er materie naar het zwarte gat en dat zorgt ervoor dat het licht in die maalstroom continu verandert.

Op 23 september werd een vakartikel over de waarnemingen aan M87* gepubliceerd in the Astrophysical Journal. Bron: Meson Stars.

