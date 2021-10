Mogelijk is voor het eerst een planeet ontdekt die om drie sterren draait

door

Sterrenkundigen van de Universiteit van Nevada hebben mogelijk een planeet ontdekt die om maar liefst drie sterren draait. Het zou voor het eerst zijn als dit inderdaad het geval is. Het gaat om het GW Orionis systeem, jawel in het sterrenbeeld Orion, dat drie sterren telt – we hadden het er in 2020 ook al een keertje over. Om dat triplet van sterren bevinden zich grote stofringen en in één van de gaten tussen die ringen zit vermoedelijk een zware planeet. Van exoplaneten rondom een enkele ster zijn er al bijna 5000 bekend, terwijl er van exoplaneten die om twee sterren draaien (zoals Tatooine in de Star Wars serie) negen exoplaneten bekend zijn, de zogeheten circumbinary planets. En nu dus wellicht voor het eerst een planeet die om drie sterren draait. Met de krachtige Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) telescoop in Chili heeft men de drie stofringen rondom GW Orionis bestudeerd. Een gat tussen één van de ringen kon men niet verklaren door de zwaartekrachtwerking van louter de drie sterren in het centrum. Daarom denken Jeremy Smallwood en z’n collega’s dat er in dat gat een planeet is zo groot als Jupiter ongeveer, die het gat heeft veroorzaakt en die om de drie sterren draait. De planeet zelf kan nog niet worden gezien, maar komende maanden wil men het gat tussen de ringen verder onderzoeken en mogelijk dat er dan directe aanwijzingen komen voor het bestaan van de planeet. In het blad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society schreef men er dit vakartikel over. Bron: Phys.org.

