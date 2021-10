door

Een wetenschapper draagt een bril die de werkelijkheid filtert. Zo ziet een sterrenkundige het fenomeen genaamd UFO’s heel anders dan het beeld dat de media ons schetst. Want hoe kan het dat er na 75 jaar nog steeds geen definitief bewijs bestaat dat er buitenaardse ruimteschepen door de aardse atmosfeer zweven? Mijn video De waarheid over UFO’s geeft een nuchtere kijk op UFO’s via zo’n bril.

Maar er zijn andere brillen met daarachter personen die ook een mening hebben en een verhaal. In mijn nieuwe video UFO Interviews laat ik twee actieve gebruikers van de website Astroblogs aan het woord. Wanneer verschillende brillen met elkaar in gesprek raken, levert dat voor iedereen nieuwe inzichten op. De brillen worden voor iedereen beter.

Hartelijk dank aan Angèle van Oosterom en Harry Brunott, voor hun visie op dit nog altijd actuele onderwerp.

