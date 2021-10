Einstein Telescope uitgelegd in nieuwe online afleveringen van Discovery Museum

door

In samenwerking met dr. Gideon Koekoek van Maastricht University is Discovery Museum gestart met een informatieve reeks online uitzendingen over de Einstein Telescope. Presentator Frans Pollux ontdekt samen met de kijker steeds meer over dit meetapparaat, dat wellicht gebouwd gaat worden in de Euregio Maas-Rijn. De eerste van drie afleveringen is nu online te bekijken. De eerste aflevering beleefde afgelopen weekend haar première voor deelnemers aan het Weekend van de Wetenschap (en is nu online te bekijken), aflevering 2 en 3 volgen dit najaar: Discovery Museum te Kerkrade start met een informatieve online reeks over de Einstein Telescope. Dat dit state-of-the-art meetapparaat wellicht gebouwd gaat worden in de grensregio Nederland, België en Duitsland is veel mensen wel bekend, maar wát het nu precies meet en waaróm dat zo opzienbarend is, dat zal velen niet zo duidelijk zijn. In samenwerking met dr. Gideon Koekoek, assistant professor of physics aan Maastricht University, geeft Discovery Museum daarom op een laagdrempelige manier meer uitleg over zwaartekracht(sgolven) en de Einstein Telescope. Presentator Frans Pollux start bij de basis en vraagt Gideon Koekoek in aflevering 1 de hemd van het lijf over zwaartekracht. Manon, explainer bij Discovery Museum, brengt de theorie tot leven met illustratieve experimenten. In de twee volgende afleveringen duiken we steeds verder de materie in. Kijkers kunnen hun vragen over de Einstein Telescope ook stellen via mail: einstein@discoverymuseum.nl. Gideon Koekoek probeert de ingezonden vragen in de opvolgende afleveringen zoveel mogelijk te beantwoorden. De eerste aflevering is vanaf vandaag te bekijken via de website van Discovery Museum: discoverymuseum.nl.

Met de Einstein Telescope bouwen Europese wetenschappers de nauwkeurigste detector voor zwaartekrachtsgolven ooit. In de lengte van kilometerslange detectorgangen op circa 200-300 meter diep willen wetenschappers signalen opvangen van vlak na de oerknal en onderzoek doen naar de aard van zwarte gaten. De Einstein Telescope is ontworpen om minstens tien maal nauwkeuriger te meten dan de huidige detectoren ooit kunnen halen, wat het mogelijk maakt een duizend keer groter volume van het heelal af te speuren op zoek naar zwaartekrachtsgolven. Een testfaciliteit voor de Einstein Telescope wordt nu gebouwd in Maastricht.

Gideon Koekoek geeft als assistant professor of physics aan Maastricht University colleges over theoretische natuurkunde en doet daarnaast onderzoek naar zwaartekrachtsgolven en de detectie daarvan. Hij doet dit in nauwe samenwerking met o.a. Nikhef, het nationaal instituut voor subatomaire fysica, dat net als Discovery Museum partner is in het Dutch Black Hole Consortium. Dit interdisciplinaire gezelschap, waarvan de aftrap onlangs in Discovery Museum plaatsvond, werkt samen aan een beter begrip van zwarte gaten en ontwikkelt daartoe betere modellen en gevoeliger meetapparatuur, waaronder voor de Einstein Telescope.

De mogelijke komst van de Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rijn en de wetenschappelijke doorbraken waar de Telescope voor kan zorgen als hij er eenmaal is, zijn voor Discovery Museum reden aandacht te besteden aan de Einstein Telescope en de ingewikkelde materie met laagdrempelige programma’s dichterbij de inwoners van de regio te brengen. De driedelige online reeks gepresenteerd door Frans Pollux is hier onderdeel van. In de toekomst wordt ook aanbod ontwikkeld dat bezoekers aan het museum meer laat ontdekken over de Einstein Telescope.

