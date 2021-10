Als witte dwergen ouder worden dan worden ze ook magnetischer

door

Sterrenkundigen hebben ontdekt dat als witte wergsterren ouder worden hun magnetisch veld in kracht toeneemt. Uit onderzoek van Stefano Bagnulo (Armagh Planetarium & Observatory) en John Landstreet (University of Western Ontario) blijkt dat ongeveer één op de vier witte dwergen magnetisch is, d.w.z. beschikt over een sterk magnetisch veld. Samen bekeken ze met diverse telescopen 152 witte dwergen die tot 65 lichtjaar afstand van de aarde staan. Witte dwergen zijn compacte sterren met de massa van de zon, gepropt in een bol zo groot (of klein) als de aarde. Ook onze zon zal later eindigen als witte dwerg. Op de groep van 152 witte dwergen bleken er 33 magnetisch te zijn, waarvan de witte dwergen met meer massa vaker magnetisch waren dan de lichtere witte dwergen. Ook waren er geen witte dwergen magnetisch die jonger waren dan een half miljard jaar. Hier het vakartikel over het onderzoek aan de witte dwergen, verschenen in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Phys.org.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp