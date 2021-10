Aspirant-ruimtetoeristen opgelet! World View gaat ballonvaarten verzorgen naar de stratosfeer

door

Voor aspirant-ruimtetoeristen zal er in de nabije toekomst wellicht een alternatieve en voordeligere optie zijn om van het spectaculaire uitzicht op de aarde vanuit de ruimte te kunnen genieten. In plaats van een tonnen kostende ruimtevlucht met de New Shepard of Virgin Galactic ontwikkelt het in Arizona gebaseerde World View Enterprises een op de ballonvaart gebaseerd systeem dat mensen naar de stratosfeer zal brengen, met de eerste commerciële vluchten gepland voor begin 2024. De rit naar hoger sferen duurt zes tot acht uur en brengt passagiers naar een hoogte van minstens zo een 30 km. HIer kan men de kromming van de aarde zien tegen de zwartheid van de ruimte. Maar de algehele reiservaring duurt vijf dagen, die zal worden doorgebracht op en rond locaties van grote natuurlijke schoonheid en culturele en historische betekenis, aldus World View.



World View’s ambitie is om ruimtetoerisme toegankelijker te maken en tevens te veranderen in een meer brede reiservaring. Ryan Hartman, president en CEO van het bedrijf stelde in een verklaring. “We herdefiniëren ruimtetoerisme voor deelnemers door uren op apogee [het hoogste punt van een vlucht] door te brengen en tevens herinneringen op te bouwen rond enkele van de meest magnifieke wonderen van de aarde.” Elke stoel op de onder druk staande Explorer-capsule voor acht passagiers van het bedrijf wordt verkocht voor $ 50.000 – aanzienlijk minder dan andere aanbieders van ruimtetoerisme. De rit naar de stratosfeer zal soepel en zacht genoeg zijn om mensen van zeer verschillende leeftijden en fitheidsniveaus tegemoet te komen, aldus het bedrijf, zie hier bij de site ook een fraaie video/virtual flight. “Dit doen we, aldus Hartmann, door een ruimtetoerisme-ervaring te ontwerpen die betaalbaarder en toegankelijker is voor meer mensen, in de hoop zoveel mogelijk mensen de kans te geven om onze planeet van ongekende nieuwe hoogten te zien.” En World View heeft al een klant voor zijn eerste bemande, commerciële vlucht. De non-profit Space For Humanity kocht alle stoelen van die debuutmissie en zal ze vullen met burgerastronauten die het zal selecteren en trainen. De Explorer-capsule van World View zal tijdens elke operationele vlucht hoogten bereiken van meer dan 30 km. Bronnen: Space.com/World View Enterprises

