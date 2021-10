Grote zonnevlek – AR 2882 – begin actief te worden

door

Hij begon deze week als een grote, maar rustige zonnevlek: Active Region 2882, kortweg AR 2882. Maar nu begint hij actief te worden, zonnevlammen uit te braken, zoals het exemplaar hieronder, eentje van de C-klasse die op 8 oktober werd gezien met NASA’s Solar Dynamics Observatory, de sterkte was C2.7. Of er ook een coronale massa-ejectie, zoals dat heet, plaatsvond is niet bekend, dus we weten niet of dit uiteindelijk ook zal leiden tot poollicht.

AR 2882 heeft een zogeheten ‘beta-gamma’ magnetisch veld en dat betekent dat hij de bron kan zijn van nog sterkere M-klasse zonnevlekken – lees ook deze blog over die indeling van de vlammen. Toen ik las van de grote zonnevlek ben ik even in de tuin gaan staan – het is heerlijk najaarsweer – met m’n 11 cm Newton en smartphone eraan verbonden en toen heb ik onderstaande foto gemaakt, waarop goed het verschil te zien is tussen de donkere kern (umbra) en de lichtere penumbra (rand) van de grote vlek. Je ziet dat mijn kijker omkerend is, de vlek staat omgekeerd t.o.v. de vlek op de SOHO-foto.

