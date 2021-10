Lanceerdatum DART-ruimtesonde naar asteroïden Didymos/Didymorphos bekend

door

NASA heeft recent bekend gemaakt dat de DART-ruimtemissie, een missie om een asteroïde in de diepe ruimte af te buigen met behulp van een ruimtevaartuig, op 24 november a.s. gelanceerd gaat worden. De ‘Double Asteroid Redirection Test (DART) ruimtesonde zal door NASA richting het binair asteroïdesysteem Didymos (Gr. ‘tweeling’) gestuurd worden en zijn maan ‘Didymorphos ‘ (voorheen Didymoon) gaan afbuigen. De lancering zal uitgevoerd worden door SpaceX, een Falcon 9-raket zal op 24 november a.s. vertrekken, om 07:20 NL’se tijd (LT 10:20 PM) vanaf het Vandenberg Space Force Base in Californië. De lancering is te volgen vis een livestream/NASAapp. DART zal vervolgens op 2 oktober 2022 met ongeveer 22.000 km/h op Didymos’ Didymorphos inslaan. Door deze inslag, zal het de snelheid van Didymorphos een fractie van een procent veranderen, maar het zal genoeg zijn voor NASA om de veranderende baan te kunnen meten. Dit zal waardevolle input opleveren voor toekomstige missies om asteroïden die een mogelijk gevaar opleveren voor de aarde af te kunnen buigen. In 2019 schreef ik reeds een tweetal AB’s over deze missie, zie hier en hier. Didymorphos meet 160 m in diameter en cirkelt om de ??veel grotere ruimterots die bekend staat als Didymos en die ongeveer 780 meter breed is. Didymos kwam in 2003 relatief dicht bij de aarde, binnen een straal van een kleine 6 miljoen km.

NASA stelde in zijn verklaring: “DART zal de eerste demonstratie zijn van de kinetische impacttechniek, waarbij een of meer grote, snelle ruimtevaartuigen in het pad van een asteroïde in de ruimte worden gestuurd om zijn koers te veranderen.” Op 1 oktober meldde NASA tevens dat de cubesat die DART zal vergezellen geïnstalleerd was op de DART. NASA en het Center for near-Earth Object Studies (CNEOS) verzorgen de registratie van NEO’s of NEA’s (near-Earth Objects/Asteroids). NASA beschouwt elk object in de buurt van de aarde als ‘potentieel gevaarlijk’ (PHA) als het binnen 0,05 AU (astronomische eenheden) van de aarde komt en groter is dan 150 m in diameter. Momenteel telt het CNEOS iets meer dan 25.000 NEO’s, maar in de toekomst zullen er nog zeker meer ontdekt worden. DART is ontworpen in het kader van NASA’s planetary defense, een programma ontwikkelt in samenwerking met ESA om de aarde te beschermen tegen een mogelijke impact van een gevaarlijke asteroïde. DART is een belangrijke eerste stap voor de bescherming van de aarde tegen een inslag van een asteroïde. Het vinden van de asteroïden die potentiële impactrisico’s voor de aarde vormen, ze op te sporen en te karakteriseren zijn van cruciaal belang voor alle planetaire verdedigingsinspanningen. In augustus j.l. verschenen er artikelen betreffende NASA-onderzoek waarin gesteld werd dat er meerdere missies ‘á la Dart’ nodig zouden zijn om de loop van een flinke asteroïde, zoals Bennu, te veranderen. NASA meldde recent dat Bennu een kans van één op 1750 heeft om de aarde in de komende 300 jaar te raken. Credits: NASA/APL, CNEOS, DailyMail.

