Inheemse blik op de hemel in Leiden tentoongesteld

Op zaterdag 16 oktober opent de bijzondere tentoonstelling Onder onze hemel (origineel Shared Sky), een culturele blik op de sterrenhemel door Aboriginal Australische en Zuid-Afrikaanse artiesten, in de Oude Sterrewacht in Leiden. Deze tentoonstelling viert de essentie en schoonheid van de nachtelijke hemel door kleurrijke kunstwerken, die verkennen hoe deze inheemse culturen betekenis gaven aan de verschijning en positie van bekende patronen aan de hemel. De reizende tentoonstelling is in Nederland dankzij een samenwerking tussen de Oude Sterrewacht, ASTRON (het Nederlands instituut voor radioastronomie) en het SKA Observatorium.

De kunstwerken verkennen het ontstaan van mythen en verhalen en tonen een diepgaand begrip van de hemelmechanica. Duizenden jaren lang zijn ze in beide culturen zorgvuldig doorgegeven van de ene generatie op de andere. Nu worden ze met de bezoeker gedeeld door citaten van de kunstenaars die bij elk schilderij te vinden zijn. Aboriginal kunstenaars uit het middenwesten van West-Australië en Afrikaanse kunstenaars van de San en afkomstig uit de centrale Karoo-regio in Zuid-Afrika hebben kunstwerken gecreëerd in het licht van de voorouderlijke verhalen over de nachtelijke hemel – een sterrenhemel die zij beiden zien en delen, hun traditionele thuislanden overspannend.

’s Werelds grootste radiotelescoop

Het SKA Observatorium is een wereldwijde samenwerking van lidstaten wiens missie het is om de nieuwste, meest geavanceerde radiotelescopen te bouwen en bedienen, om ons begrip van het universum uit te breiden. Met het hoofdkwartier in het Verenigd Koninkrijk zullen de twee reeksen telescopen in West-Australië en Zuid-Afrika gebouwd worden en uitgroeien tot de meest geavanceerde netwerken van radiotelescopen op aarde. Samen met andere moderne onderzoeksfaciliteiten zullen SKAO’s telescopen de grenzen van de wetenschap verkennen en ons begrip van de belangrijkste processen verdiepen, zoals de vorming en ontwikkeling van sterrenstelsels en de oorsprong van leven. Eerder dit jaar werd het startschot gegeven voor de bouw van de SKA telescopen. Nederland is een van de grondleggers van deze telescoop en ASTRON leidt de Nederlandse bijdrage aan de bouw ervan. In de tentoonstelling is te zien welke bijdrage Nederland precies levert en is een van de telescoopantennes zoals die in West-Australië gebouwd zullen worden te bezichtigen.

Onder onze hemel

Onder onze hemel (Shared Sky) is ontwikkeld in samenwerking met Yamaji Art Centre, Geraldton, West-Australië en het First People Centre in het Bethesda Arts Centre, Nieu Bethesda, Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Onder onze hemel (Shared Sky) wordt gepresenteerd door het internationale SKA Observatory (SKAO), Manchester, VK; het South African Radio Astronomy Observatory (SARAO), Kaapstad, Zuid-Afrika; het Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER), Canberra, Australië, in samenwerking met Curtin University’s Institute of Radio Astronomy en de John Curtin Gallery. De Nederlandse editie van de tentoonstelling Shared Sky is een coproductie van de Sterrewacht Leiden en ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie. Bron: Astronomie.nl.

