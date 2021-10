Nog even over de grootste komeet die we ooit gezien hebben

door

Ik had het er eerder in juni dit jaar al over, de grootste komeet die ooit ontdekt is, toen nog komeet 2014 UN271 geheten. Inmiddels – vier maanden later – heeft de komeet een nieuwe naam, genoemd naar zijn ontdekkers, Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271). Hij is afkomstig uit de Oortwolk aan de buitenrand van het zonnestelsel en hij is onderweg naar de binnenste regionen. Ergens in 2031 moet dat leiden tot z’n perihelium, die ‘m tot aan de baan van Saturnus brengt. Zelfs als grootste komeet ooit ontdekt zal dat perihelium niet leiden tot spectaculaire beelden, komeet Bernardinelli-Bernstein zal alleen in grote telescopen zichtbaar zijn. Maar waarom begin ik er dan weer over, zal je je wellicht afvragen. Dat is omdat ik bovenstaande infografiek tegenkwam, waarin goed de grootte van de komeet te zien is. De sterrenkundige Will Gater heeft ‘m gemaakt en in de infografiek wordt komeet Bernardinelli-Bernstein vergeleken met andere astronomische objecten, zoals komeet 67P, waar Rosetta jarenlang onderzoek aan heeft gedaan, en Arrokoth, waar de New Horizons vorig jaar langs is gevlogen.

And also a weak tail whose detection required not only stacking all of our 250×250 pixel scene-modeled (precise static source subtraction) images, but also binning the pixels themselves. This is my favorite figure of this paper! (7/n) pic.twitter.com/c77wrM5rx4 — Dr. Pedro Bernardinelli (@phbernardinelli) September 22, 2021

De komeet werd eerder dit jaar ontdekt door Pedro Bernardinelli en Gary Bernstein (University of Pennsylvania), die foto’s bestudeerden die in de periode 2014-2018 waren gemaakt met de 570-megapixel Dark Energy Camera (DECam) op de Víctor M. Blanco 4-meter Telescoop in Chili, de telescoop waarmee ze donkere energie onderzoeken. Bernardinelli en Bernstein denken dat de reis van de naar hen genoemde komeet naar de binnenregionen van het zonnestelsel begon toen de komeet maar liefst 40.000 Astronomische Eenheid van de zon verwidjerd was, da’s 40.000 keer de afstand aarde-zon, 40.000 keer 149 miljoen km, zeg zo’n 3,7 biljoen km, da’s 0,6 lichtjaar, oftewel 1/7e van de afstand tot de meest nabije andere ster, Proxima Centauri. Hieronder zie je een foto van de komeet gemaakt met de DECam in oktober 2017.

Schattingen wijzen uit dat de kern van de komeet tussen de 100 en 200 km groot is. Momenteel is hij net zo ver van de zon als de planeet Uranus en is hij van een helderheid iets onder de magnitude 20. De baan van komeet Bernardinelli-Bernstein is trouwens wel bijzonder, want die blijkt bijna loodrecht te staan op het baanvlak van het zonnestelsel (zie de illustratie in de vorge blog over de komeet, link bovenaan). Men heeft berekend dat hij welgeteld 612.190 jaar doet over één omloop om de zon, waarbij aangetekend dat er ook berekeningen zijn die dit op 4,5 miljoen jaar houden

Bron: Noirlab.

