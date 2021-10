Hubble viert Halloween met de gloeiende koolstofster CW Leonis

door

Zondag is het halloween en ieder jaar komt de Hubble ruimtetelescoop wel met een spookachtig kosmisch tafereel om daar bij stil te staan. Dit keer heeft Hubble een foto gemaakt van CW Leonis, een rode reus – eigenlijk oranje-groen gekleurd – in het sterrenbeeld Leeuw op pakweg 400 lichtjaar van de aarde, die een atmosfeer van koolstof heeft en die omgeven is door dichte wolken van gas en stof die hij afgelopen jaren heeft uitgestoten. Hieronder zie je een kort animatie van CW Leonis – die ooit een zonachtige ster was – de afgelopen 15 jaar en daarin zie je hoe in die relatief korte tijd de ster van helderheid is veranderd.

Bron: Hubble.

