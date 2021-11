De James Webb Space Telescope en Event Horizon Telescope gaan samen Sgr A* waarnemen

door

De James Webb Space Telescope (JWST), de opvolger van de Hubble ruimtetelescoop, die in december met een Ariane V raket vanaf lanceercentrum Kourou in Frans-Guyana wordt gelanceerd, zal samen met de Event Horizon Telescope (EHT) het superzware zwarte gat Sagittarius A* (kortweg Sgr A* ) in het centrum van ons melkwegstelsel gaan waarnemen. De EHT is de telescoop die eerder werd gebruikt om M87* te fotograferen, het superzware zwarte gat in het centrum van het elliptische stelsel M87, hetgeen de historische en iconische allereerste foto van een zwart gat opleverde. De EHT is een wereldwijde samenwerking van acht radiotelescopen, die door toepassing van de methode der Very Long Baseline Interferometry in staat zijn om ver verwijderde objecten zeer gedetailleerd waar te nemen. Voor Sgr A* krijgt de EHT dus binnenkort hulp van de JWST, die ergens in 2022 operationeel zal worden. En die hulp komt goed van pas. Sgr A* staat weliswaar veel dichterbij dan M87*, maar het is een veel lichter superzwaar zwart gat dan M87* (ruim vier miljoen zonsmassa versus 6,5 miljard zonsmassa), en dat betekent dat uitbarstingen bij de waarnemingshorizon van Sgr A* zich in een veel kortere tijdsspanne afspelen en tot meer veel variatie leiden, hetgeen een grotere ‘blur’ van de foto’s oplevert.

De JWST zal Sgr A* in het infrarood gaan waarnemen, de golflengte waarmee men dwars door gas- en stofwolken heen kan kijken, die voor visueel licht een sterke hindernis vormen. Het zal nog een hele puzzel worden – de mensen van de EHT spreken van een ware Sudokopuzzel – om volgend jaar de waarnemingen van de EHT-telescopen en de JWST precies te synchroniseren. De JWST zal daar in Lagrangepunt L2 op 1,5 miljoen km van de aarde geen last hebben van het weer, maar hier op aarde moeten alle telescopen van de EHT tegelijkertijd te maken hebben met goed weer en een rustige atmosfeer om goed te kunnen waarnemen.

Bron: NASA

