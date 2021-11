Rotsachtige exoplaneten zijn nog vreemder dan we al dachten

door

Nieuw zogeheten ‘astrogeologisch onderzoek’ wijst uit dat de meeste rotsachtige exoplaneten, die niet ver verwijderd van de aarde zijn, heel anders zijn dan wat wij kennen in het zonnestelsel. Sterrenkundigen van NOIRLab hebben samengewerkt met geologen van California State University, Fresno (VS) en die hebben met elkaar gekeken naar de samenstelling van rotsachtige planeten bij sterren niet ver van ons vandaan. Daarbij keken ze naar zogeheten “vervuilde” witte dwergen, dat zijn dwergsterren die vervuild zijn geraakt met materiaal van planeten, planetoïden en andere rotsachtige objecten, die ze gedurende hun leven hebben verorberd. Witte dwergen waren eerst op de zon lijkende sterren, maar na een relatief korte fase waarin ze opgeblazen waren als rode reuzenster hebben ze rotschtige planeten in hun omgeving verzwolgen en is het materiaal daarvan in de ster terecht gekomen. Door de atmosferen van 23 , allemaal gelegen binnen een straal van 650 lichtjaar van de aarde, vervuilde witte dwergen te bestuderen konden Siyi Xu en Keith Putirka zien wat de chemische samenstelling van de witte dwergen is en welke materialen van de verorberde rotsachtige objecten in de witte dwerg zijn terecht gekomen. Uit de waarnemingen, die gedaan werden met de Hubble ruimtetelescoop en de W.M. Keck telescoop op Hawaï blijkt dat de witte dwergen een grotere variatie aan mineralen en rotssoorten kennen dan we hier in het zonnestelsel kennen. Sommige samenstellingen zijn zelfs niet eens bekend, zodat de twee onderzoekers er eigen namen aan hebben gegeven, zoals quartz pyroxenites en periclase dunites. De planeten die ooit om de voorgangers van de witte dwergen draaiden hadden dus een exotische samenstelling, die verschillende van de rotsachtige planeten die om de zon draaien.

De grote hoeveelheden magnesium in lagere hoeveelheden silicium in de aangetroffen mineralen wijzen er op dat dit materiaal afkomstig was uit de mantel van de rotsachtige planeten en niet uit hun korst. Hier het vakartikel over het onderzoek aan de vervuilde witte dwergen, verschenen in Nature. Bron: NOIRLab.

