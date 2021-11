Pandemische donkere materie, is ’t nou wel of geen 1 april grap?

door

Op 30 maart verscheen dit artikel op de ArXiv, een artikel van vijf auteurs dat ging over zogeheten pandemische donkere materie. De pandemische donkere materie in een notendop: een kleine hoeveelheid oerdonkere materie in het vroege heelal reageert met de deeltjes van het standaardmodel (gewone materie dus) en “ze infecteert als een coronavirus”, “ze infecteert met zijn duisternis”, resulterend in 80% donkere materie en 20% materie. De PDF versie van het artikel staat gedateerd op 1 april, de dag dat de hele wereld bestookt wordt met grappen, óók gemaakt door wetenschappers. Dit moest dus wel een 1 aprilgrap zijn, een macabere 1 aprilgrap in dit geval, gezien de heersende pandemie waarin we zitten. In de abstract werd nog gesproken over ‘flattening of the curve’, een uitspraak die we maar al te goed kennen uit de coronacijfers. Aan het eind van het artikel bij de ‘acknowledgments’ verklaren ze verder doodleuk: “We have not yet received support from the NIH, but maybe will soon.” – the NIH is het Amerikaanse ‘National Institute of Health’, alsof donkere materieonderzoekers dáár middelen moeten verkrijgen.

Maar wat wil nou het geval zeven maanden later: dezelfde vijf auteurs publiceerden zeer recent het artikel opnieuw en wel in het gezaghebbende tijdschrift Physical Review Letters (na de verplichte peer review) – géén medium dat zich leent voor 1 april- of laat staan half november-grappen. Het 1 april artikel heette ‘Pandemic Dark Matter’, het 3 november PRL-artikel heet ‘Dark Matter from Exponential Growth’. De titel is anders geworden, er zijn hier en daar een paar nieuwe cijfers toegevoegd en enkele details van het ontbrekende model zijn uitgelegd, maar verder is het gewoon hetzelfde artikel. Op de website Phys.org (zie de bron) wordt het artikel gezien als een nieuwe theorie, die zegt hoe donkere materie nieuwe donkere materie kan creëren uit gewone materie. Op Francis Naukas daarentegen wordt het allemaal als één grote 1 aprilgrap gezien. De kwisvraag van de dag is dan ook: wie heeft er gelijk? De weddenschappen zijn geopend! Bron: Phys.org