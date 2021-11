Kamo’oalewa – een nabije kleine planetoïde – is mogelijk een brokstuk van de maan

door

Een team van onderzoekers (o.a. van de Universiteit van Arizona) denkt dat de kleine en nabije planetoïde Kamo’oalewa mogelijk een brokstuk is van de maan. Kamo’oalewa is een zogeheten quasi-satelliet, een soort die hoort tot de planetoïden die dicht in de buurt van de aarde kunnen komen (Near Earth Objects, NEO’s) en die een baan om de zon hebben en óók relatief dicht bij de aarde blijven. Probleem met de quasi-satellieten is dat ze erg lichtzwak zijn en daarom moeilijk waar te nemen zijn. Kamo`oalewa werd in 2016 ontdekt met de PanSTARRS telescoop op Hawaï – z’n naam is ook Hawaïaans, afkomstig van een scheppingslied, verwijzend naar een nakomeling die alleen reist. De planetoïde is ongeveer zo groot als een reuzenrad – tussen de 45 en 60 meter in diameter – en hij komt tot ongeveer 14,5 miljoen km tot de aarde.

Door z’n baan (zie de afbeelding hierboven) kunnen we ‘m slechts enkele weken per jaar zien en wel in april. Dat deden ze afgelopen keer met de Large Binocular Telescope (LBT) op de berg Mount Graham in het zuiden van Arizona, da’s een enorme verrekijker. Met die kijker waren Ben Sharkey en z’n team in staat om een spectrum van Kamo`oalewa te maken en toen ze die analyseerden ontdekten ze dat de samenstelling van het brokstuk wel heel erg lijkt op dat van maanstenen, die met de Apollomissies terug naar de aarde zijn gebracht. Ze denken daarom dat Kamo’oalewa een broksstuk van de maan is, een losgeslagen fragment dat pakweg 500 jaar geleden in z’n huidige baan terecht kwam. Hoe dat precies gebeurd is dat is niet duidelijk. Z’n baan is anders dan die van de andere NEO’s, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat het een NEO is die in deze aparte baan terecht kwam. Lang zal Kamo’oalewa niet in zijn baan blijven, want geschat wordt dat hij ‘m over 300 jaar zal verlaten. In Nature verscheen dit artikel over de waarnemingen aan Kamo’oalewa. Bron: Universiteit van Arizona.

