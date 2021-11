Kijk nou toch eens: de Heinz Tomato Ketchup Marz Editie

door

Jawel, Heinz Tomato Ketchup komt met een speciale ‘Marz Edition’ – geen ‘Mars’ maar ‘Marz‘ vanwege de fabrikant… Heinz. Astrobiologen van het Aldrin Space Institute aan de Florida Tech zijn er afgelopen twee jaar in geslaagd om tomaten te kweken in grond, die lijkt op de grond op Mars. Andrew Palmer en z’n team kweekten die Mars-tomaten en dat deden ze in samenwerking met Heinz, die nu dus kennelijk de tijd rijp acht om er een echte Mars-editie van te maken, eh…. Marz-editie. Voor de kweek van de tomaten gebruikte Palmer’s team LED verlichting die de zon naabootste, zoals die op Mars schijnt, en grond uit de Mohave woestijn, die lijkt op het regolieth dat op Mars te vinden is. Ook werden de temperatuur en vochtgehalte van Mars nagebootst in de kweekruimtes. In eerste instantie kweekte men 30 tomatenplanten, maar dat werden er later 450. De hamvraag is natuurlijk: komt die Mars-versie in de winkel te liggen? Nee, daar is het allemaal nog te experimenteel en kleinschalig voor, dus nog even geduld daar voor.

Attention saucetronauts: the Heinz Marz Edition had landed! Grown under Mars soil conditions, feast your eyes on mankind’s first out-of-this-world ketchup. #HeinzMarzEdition pic.twitter.com/L3Yx1SnkxW — H.J. Heinz & Co. (@HeinzTweets) November 8, 2021

Hieronder nog wat videobeelden van een flesje Heinz Tomato Ketchup, Marz Edition, die ze met een ballon brachten tot een hoogte van 37 km, waar het een temperatuur ondervond van -70 graden Celcius. Flesje en tomatenketchup schijnen het overleeft te hebben.

Bron: Universe Today.

