‘Burgerwetenschappers’ ontdekken meer dan 10.000 nieuwe veranderlijke sterren in de Melkweg

‘Burgerwetenschappers’ die meededen aan een project om de gegevens van de zogeheten All-Sky Automated Survey for Supernovae te analyseren hebben maar liefst 10.420 nieuwe veranderlijke sterren ontdekt. Burgerwetenschappers – in het Engels Citizen Scientists genoemd – zijn vrijwilligers (géén professionals) die op hun PC thuis meehelpen bij projecten om wetenschappelijke gegevens te analyseren. Bekende voorbeelden daarvan zijn de Zooniverse (inclusief de Galaxy Zoo) en SETI at Home. Bij de ‘Citizen ASAS-SN’ – opgezet door sterrenkundigen van Ohio State University – ging men aan de slag met 40.640 kandidaat-veranderlijke sterren, die weer gefilterd waren uit een catalogus van maar liefst 7,4 miljoen sterren in het Melkwegstelsel. Er deden 3100 burgerwetenschappers mee aan het project en die maakten welgeteld 839.000 classificaties van ruim 100.000 lichtcurves van de sterren.

Daarbij probeerden ze onderscheid te maken tussen veranderlijke sterren die variëren in lichtkracht vanwege een andere ster die er omheen draait en even voor de andere ster langs schuift (zie de video hierboven), sterren die intrinsiek veranderen door krimpen en uitzetten en sterren die veranderen door roteren, als ze donkere en lichte gebieden hebben op hun oppervlak. Ook keken ze naar ‘junk’, naar ruis in de gegevens, bijvoorbeeld als de lichtcurve veranderde als er een satelliet voorbij vloog. Uiteindelijk was dit het resultaat van Citizen ASAS-SN:

4.234 pulserende veranderlijken

3.132 roterende veranderlijken

2.923 eclipserende veranderlijken

131 onbekende veranderlijken

Hier het vakartikel over de rijke oogst aan ontdekte veranderlijke sterren in de Melkweg. Bron: Phys.org.

