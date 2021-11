ISS-astronauten moesten maandag tijdelijk schuilen in ruimtecapsules wegens passerend ruimteafval

door

Gisteren – maandag 15 november 2021 – moesten de zeven astronauten aan boord van het internationale ruimtestation een poosje schuilen in de Dragon en Sojoez capsules, die gekoppeld zijn aan het ISS. De reden hiervan: Het ruimtestation dreigde te dicht in de buurt van een wolk met ruimteafval te komen , een wolk van meer dan 1500 brokstukken waar het ISS iedere 93 minuten in de buurt van komt. De wolk van gevaarlijk ruimteafval is ontstaan doordat de Kosmos 1804, een Tselina-D electronic signals intelligence (ELINT) satelliet die op 16 september 1982 werd gelanceerd en die 65 km hoger vloog dan het ISS, vorige week met een Russische Nudol anti-satelliet missie werd kapotgeschoten, bij een zogeheten Anti-Satellite (ASAT) test. Uiteraard was de NASA niet blij met die test en dat lieten ze weten middels een verklaring. De astronauten konden rond 15.30 uur weer terugkeren naar het ISS toen het gevaar geweken was. Alleen bij de tweede en derde passage langs de wolk bleek er een risico te zijn op botsing met het afval en moesten de astronauten schuilen.

Volgens de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos is er inmiddels geen gevaar meer. “Het ruimteafval, dat de bemanning dwong om ruimtecapsules te betreden volgens de standaardprocedures, bevindt zich niet langer in de baan van het ISS“, aldus de organisatie. Bron: NASA Spaceflight + Tweakers.

