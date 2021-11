SpaceX plant lancering eerste orbitale testvlucht ‘van Texas naar Hawaï’ in januari 2022

door

Het kolossale ruimteschip Starship van SpaceX zal in januari, met uitloop naar februari 2022, voor de allereerste keer in een baan rond de aarde gaan vliegen. Deze orbitale ‘van Texas naar Hawai’ testvlucht zal uitgevoerd worden met de ‘Serial Number 20’-combinatie bestaande uit de Super Heavy booster raket van 70 meter en het eigenlijk Starship dat 50 meter hoog is. Alle vorige ‘SN’ of Starship-prototype testvluchten waren suborbitale vluchten en vlogen ‘alleen’ zonder booster, naar een hoogte van om en nabij de 10 km, zie ook deze AB. Het Starship, gebouwd in de McGregor fabriek, staat al sinds augustus klaar op Starbase, de lanceerplaats van SpaceX in Boca Chica, Texas. SpaceX ‘mikt’ op januari of februari 2022 voor zijn eerste lanceerpoging, liet Elon Musk op 17 november j.l. weten in een update tijdens een livestreampresentatie voor een bijeenkomst van de Space Studies Board en Board on Physics and Astronomy, die beide deel uitmaken van de Amerikaanse National Academies of Sciences. Zie ook voor details dit FCC-document. “En deze eerste ‘mijlpaalvlucht’ zal idealiter kort erna gevolgd worden door een aantal andere vluchten. “We zijn van plan om volgend jaar een tiental [Starship]-lanceringen te doen”, aldus Musk, en vervolgde : “Misschien meer.”



Het Starship-prototype heeft, zoals gezegd, twee elementen, die beide zo zijn ontworpen dat ze volledig herbruikbaar zijn, en op 18 oktober j.l. is er met dit SN20 Starship-prototype een korte motor-grondtest uitgevoerd op de lanceerbasis Starbase en op 12 november j.l. een static-fire test, zie video onder. SpaceX ontwikkelt dit ambitieuze transportsysteem om mensen en ladingen naar de maan, Mars en andere verre ruimtebestemmingen te brengen. “Uiteindelijk is Starship ontworpen als een algemeen transportruimtesysteem, voor vervoer diep in het zonnestelsel,´ aldus Musk. De combinatie zal voor deze deep-space missies worden aangedreven door next-generation Raptor-motoren door SpaceX zelf ontwikkeld. Het Starship krijgt er zes en er zijn er 29 voor de Super Heavy (op dit moment tenminste, de booster zal uiteindelijk 33 Raptors bevatten). SpaceX heeft inmiddels reeds een handvol testvluchten met Starship-prototypes uitgevoerd vanaf Starbase, waarbij het schip uitgerust was met drie Raptor-motoren. SpaceX’ eerste orbitale Starship werd voor het eerst op de enorme Super Heavy getakeld op 6 augustus j.l. Het gevaarte toog zo’n 120 meter de lucht in, en werd daarbij de langste raket ooit, ook groter dan NASA’s Saturn V-maanraket. Het duo werd echter al snel weer gescheiden, opdat technici beter hun werk aan ieder element afzonderlijk konden uitvoeren.

SpaceX is druk met de voorbereiding voor deze orbitale testvlucht en voerde 18 oktober een eerste motorgrondtest uit, zie hier. De SN20-combinatie zal opstijgen vanaf Starbase en de Super Heavy of ‘Booster 4’ zal kort na de lancering in de Golf van Mexico neerstorten, maar het Starship zelf zal één loop rond de aarde maken en landen op een droneschip van SpaceX in de Stille Oceaan, nabij het Hawaiiaanse eiland Kauai. SpaceX kan, ook al zou het bedrijf het willen en kunnen, nu niet lanceren, daar de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) een milieubeoordeling uitvoert van de orbitale lanceringsactiviteiten op Starbase. De FAA heeft in augustus een conceptrapport uitgebracht en het publiek kon tot 1 november opmerkingen indienen. Dit alles wordt opgenomen in een definitieve beoordeling die 31 december a.s. afgerond zal worden, heeft de FAA recent bekend gemaakt. Zie hier meer over SpaceX en de FAA, en ook EA-website voor actieschema). Musk is voorzichtig optimistisch : “Maar we moeten geen perfecte vlucht verwachten. Er is veel risico geassocieerd met deze eerste lancering,” en vervolgde : “Dus ik zal niet beweren dat het waarschijnlijk een succes wordt, maar ik denk dat we veel vooruitgang zullen boeken.” Die beoogde vooruitgang zal mogelijk leiden tot zo’n tiental lanceringen, en deze zullen zich afdoende moeten bewijzen om in 2023 met de eerste operationele missievluchten te starten. SpaceX heeft al enkele klanten voor Starship. Zo boekte de Japanse miljardair Yusaku Maezawa het Starship voor een flyby rond de maan, met een tiental passagiers, doel december 2023. En eerder dit jaar selecteerde NASA Starship als het eerste landingssysteem voor zijn Artemis-programma , dat tot een bemande maanbasis wil vestigen tegen het einde van dit decennium. Echter de eerste bemande Artemis-maanlanding zal niet eerder plaatsvinden dan 2025, zei NASA-hoofd Bill Nelson onlangs , een jaar later dan gepland. Op de lange termijn is SpaceX van plan om Starship te gebruiken om Mars te koloniseren, waardoor de mensheid een ‘multi-planetary species’ wordt, een lang gekoesterde toekomstdroom van Musk. Het Starship zou mensen mogelijk zelfs kunnen vervoeren van Mars naar de dwergplaneet Ceres – het grootste object in de asteroïdengordel – om naar de manen van Jupiter te ‘springen’, zolang we onderweg maar een paar brandstofdepots opzetten, aldus Musk tijdens de recente presentatie voor de NAS. Credits; Space.com, TheVerge, NASA/JPL, EverydayAstronaut

