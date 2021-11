Chinese Marsmissie Tianwen-1 verloopt voorspoedig en breidt missiedoelen uit

door

China’s Tianwen-1 Mars-missie verloopt voorspoedig en daarom heeft het Chinese ruimtevaartagentschap (CNSA) besloten tot een aanpassing. Tianwen’s orbiter is recent begonnen met het in kaart brengen van de gehele rode planeet nadat het eerst maandenlang de rover Zhurong ondersteund heeft met de transmissie van data naar de aarde. Deze remote sensing-missie, die onder meer dient voor globale observatie van Mars, wordt uitgevoerd in een andere omloopbaan dan gepland en ook blijft de Tianwen-orbiter, anders dan de bedoeling was, dienen voor transmissie van data van de Zhurong naar de aarde.

De Zhurong-rover landde op 14 mei j.l. in het Utopia Planitia en Tianwen-1’s orbiter vloog de afgelopen maanden drie maal per Marsdag of ‘sol’, over de planeet, inclusief een passage over de zeswielige Zhurong om data van de rover via de veel grotere antenne van de orbiter naar de aarde te sturen. Deze ‘relaismissie’ zou voor de orbiter vervolgens overgaan in een remote sensing-missie, en omvatte een polaire, elliptische baan om Mars met een duur van 7 uur en 48 minuten. Daar de Zhurong veel langer goed blijkt te functioneren dan de geplande drie maanden, werd deze baan aangepast. Tianwen ontbrandde op 8 november j.l. zijn vier stuwraketten voor een vuurstoot van 260 seconden waarbij de snelheid met 78 m/sec toenam, zie ook dit bericht, van het Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST). In plaats van iedere 8 uur en 12 minuten een omloopbaan te maken, in hoogte variërend van 400 km tot 12.000 km afstand van het oppervlak, duurt de omloopbaan nu 7 uur en 5 minuten, met een periapsis van 265 km en een apoapsis of 10.700 km.

De Tianwen 1 ruimtesonde is de eerste autonome Marsmissie van China, uitgevoerd door het Chinese National Space Administration, en bestaat uit een orbiter, een lander en de Zhurong-rover. Gelanceerd vanaf Wenchang op 23 juli 2020, bereikte het de eerste mijlpaal op 10 februari 2021 toen de Tianwen in een baan rond Mars kwam. De Marsorbiter exploreerde vervolgens het landingsgebied, en na een geschikte plek bepaald te hebben, stuurde de Tianwen 1 zijn lander met de rover Zhurong vnaar het Marsoppervlak, om op 14 mei op Utopia Planitia te landen. Vervolgens begon de Marsorbiter aan zijn zogenoemde ‘relaismissie’, voor een klein half jaar assisteerde de orbiter de Zhurong bij transmissie van de data via de orbiter naar de aarde. Recent veranderde dus de baan van de orbiter om aan zijn globale remote sensing-missie te beginnen, waarbij de sonde in een polaire baan om Mars gaat. De omlooptijd voor remote sensing is korter dan die van de relaisbaan. Bij deze remote sensing-activiteiten kan de orbiter Mars op relatief lage orbitale hoogten met hoge resolutie waarnemen, en een globale dekking kan in 200 dagen worden bereikt.



Voor deze remote sensing-missie zal de Mars orbiter een zevental wetenschappelijke instrumenten gebruiken, zie hier uitgebreid in NatureAstronomy. Er worden HR-camera’s gebruikt voor het in kaart brengen van Mars en het retourneren van scherpere beelden van het oppervlak. De Mars Orbiter Subsurface Investigation Radar (MOSIR), een sondeerradar, zal zoeken naar waterijs onder het oppervlak. En belangrijke studiedoelen zijn ook inslagkraters, vulkanen en canyons. Een mineraal-spectrometer is aanwezig voor onderzoek van de oppervlaktesamenstelling, en deeltjesanalysatoren worden ingezet voor het bestuderen van de atmosfeer, en er is tevens een magnetometer aan boord. De orbiter heeft een beoogde levensduur van twee jaar, maar dit kan worden uitgebreid. Zhu Xinbo, ontwerper van de orbiter stelt: “Aan het einde van volgend jaar, wanneer de ontwerplevensduur van de orbiter ten einde loopt, zullen we nieuwe missies ontwerpen op basis van de specifieke omstandigheden van de orbiter, en vervolgens de baan verder verlagen voor nauwkeurigere observatie van Mars en meer gegevens verzamelen m.b.t. verkenningsdoelen.” De data van Tianwen 1 zal ook gebruikt worden voor het plannen van toekomstige missies naar Mars, waaronder een ambitieuze Chinese poging tot een sample-returnmissie, die mogelijk in 2028 gelanceerd zal worden. Credits/video; Space.com, CASC/CNSA, NASA

