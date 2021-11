Komeet Leonard half december wellicht met het blote oog zichtbaar

door

De komeet C/2021 A1 (Leonard) bereikt het perihelium op 3 januari 2022 – Angèle van Oosterom had er onlangs ook al een blog over. De niet-periodieke komeet werd ontdekt in de eerste helft van januari 2021 en wel door de Amerikaanse sterrenkundige Gregory J. Leonard van het Mount Lemmon Observatorium in Arizona, VS. Het object heeft een vrijwel parabolische baan, en dit is waarschijnlijk de eerste (en mogelijk enige) keer dat het langs de Zon scheert. De komeet bevindt zich tijdens het perihelium op een afstand van 0,62 AE van de Zon en op 0,92 AE van de Aarde. De helderheid van het object bedraagt tijdens het perihelium magnitude +5,1.

De komeet is zichtbaar aan onze ochtendhemel met een helderheid groter dan achtste magnitude tussen 15 november en 13 december 2021, en aan de avondhemel van 13 tot 18 december 2021. Vanaf 19 december is het object in Nederland en België vrijwel onzichtbaar. Wij zien de grootste helderheid rond 14 december: magnitude +2,0 in het meest gunstige scenario (zie de opties hieronder).

Er is een verrekijker nodig met een opening van 9 mm of meer om het object op dat moment waar te nemen. Het meest gunstige moment om de komeet te bekijken vanuit onze streken is rond 10 december. Het object heeft dan een helderheid van +2,9m en een magnitudecontrast van -2,5m, in principe genoeg om de komeet met het blote oog waar te kunnen nemen. Een verrekijker (in de hand of op statief) kan echter helpen om meer detail te zien.

#Space: here comes #comet Leonard! Its orbit will take the giant shedding #IceBall into the inner #SolarSystem, passing near both Earth and Venus in December before it swoops around the Sun in early January 2022https://t.co/JshxkJjcpI via @apod pic.twitter.com/h08ZbCdLXX — Maxime Duprez (@maximaxoo) November 21, 2021

De dichtste nadering van C/2021 A1 (Leonard) tot de Aarde gebeurt rond 12 december. De afstand bedraagt dan 0,23 AE, circa 35 miljoen km, dus niet al te ver weg. De komeet beweegt vóór de periheliumpassage onder andere door de sterrenbeelden Jachthonden, Ossenhoeder.

Bron: Hemel.waarnemen.com + Gideon van Buitenen’s website.

