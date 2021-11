Lancering James Web Space Telescope minstens vier dagen uitgesteld na incident

door

De lancering van de James Web Space Telescope (JWST) stond gepland voor 18 december, maar die datum is minstens vier dagen opgeschoven en wel naar 22 december 2021 (of later). Dit vanwege een incident dat deze week plaatsvond op de voorbereidingsfaciliteit op de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. Technici waren daar bezig om de JWST, die bijna negen miljard euro gekost heeft, gereed te maken om ‘m in de bovenste trap van de Ariane 5 raket te krijgen. Op dat moment schoot er plotseling een klemband los, die de telescoop op zijn plek moest houden. Die band raakte de telescoop en dat zorgde voor ‘een vibratie door de telescoop’, iets dat plaatsvond “under Arianespace overall responsibility”, volgens de NASA – om gelijk maar even juridisch aan te geven wie verantwoordelijk is. Arianespace is de Franse onderneming die de lancering voor z’n rekening neemt. Een team van technici onder leiding van de NASA gaat nu onderzoeken wat de gevolgen zijn van het incident en of de telescoop mogelijk schade heeft ondervonden. De NASA zegt aan het eind van de week met een update te komen als de tests zijn afgerond. Bron: Phys.org.

