Gaia laat zien dat de meeste dwergstelsels rond de Melkweg nieuwkomers zijn

De dwergstelsels om het Melkwegstelsel heen werden altijd gezien als satellieten die vanaf het begin van de ontwikkeling van de Melkweg in onze buurt zijn geweest. Ze zouden miljarden jaren geleden ingevangen zijn en sindsdien rondjes draaien om het Melkwegstelsel heen. Maar wat laat nu recente analyse van de ‘vroege’ derde uitgave van gegevens van de Europese satelliet Gaia zien: dat die dwergstelsels recente nieuwkomers zijn. François Hammer (Observatoire de Paris) en haar collega’s hebben die gegevens bestudeerd en daarbij gekeken naar de snelheden van 40 dwergstelsels in de buurt van de Melkweg – we kennen zo’n vijftig dwergstelsels rondom de Melkweg. En daaruit blijkt dat de stelsels veel sneller gaan dan gedacht, sneller dan de sterren en sterclusters waarvan we weten dat die om de Melkweg draaien. Ze gaan te snel om (nu al) om de Melkweg te draaien, want zou dat het geval zijn dan hadden ze al veel momentum en snelheid verloren moeten hebben. We weten dat het Melkwegstelsel in het verleden dwergstelsels heeft ingevangen, zoals Gaia-Enceladus pakweg 8 tot 10 miljard jaar geleden (zie de impressie hieronder) en het Sagittariusstelsel 4 tot 5 miljard jaar geleden.

Maar die 40 onderzochte dwergstelsels moeten pas recent – lees: hooguit enkele miljarden jaren geleden – zijn komen aanvliegen. Tot die dwergstelsels behoren niet de Grote Magelhaense wolk, waarvan eerder al os vastgesteld dat die te snel beweegt om in een baan om het Melkwegstelsel te vliegen. Dat de dwergstelsels NU geen vaste baan om de Melkweg hebben wil niet zeggen dat ze linea recta doorvliegen en naar andere delen van het heelal vliegen. Het is goed mogelijk dat een deel door de zwaartekracht wordt ingevangen en toch een echte satelliet van de Melkweg wordt. Maar ook dat kan nog miljarden jaren duren. Even geduld dus mensen! Hier het vakartikel over het onderzoek aan de 40 dwergstelsels, vandaag verschenen in The Astrophysical Journal. Bron: ESA.

