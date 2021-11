NASA lanceert DART-ruimtesonde naar asteroïden Didymos/Dimorphos

NASA heeft vanochtend de DART of ‘Double Asteroid Redirection Test’ gelanceerd, een oefenmissie waarbij men gaat proberen de baan van een asteroïde af te buigen, om deze taktiek bij potentieel gevaarlijke asteroïden voor de Aarde in de toekomst in te kunnen zetten. De lancering was om 7:20 NL’se tijd, en vond plaats vanaf het Launch Complex 4 van het Vandenberg Space Force Base in Californië. “Liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA’s first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid,” zo klonken de woorden van NASA-woordvoerder Marie Lewis tijdens de uitzending van NASA.



De DART-ruimtemissie, is een missie om een asteroïde in de diepe ruimte af te buigen met behulp van een ruimtevaartuig. NASA stuurt de DART richting het binair asteroïdesysteem Didymos (Gr. ’tweeling’) en zijn maan ‘Dimorphos ‘ (voorheen Didymoon). DART zal vervolgens op 2 oktober 2022 met ongeveer 22.000 km/h op Didymos’ maan Dimorphos inslaan. Door deze inslag, zal het de snelheid van Dimorphos een fractie van een procent veranderen, maar het zal genoeg zijn voor NASA om de veranderende baan te kunnen meten. Dit zal waardevolle input opleveren voor toekomstige missies om asteroïden die een mogelijk gevaar opleveren voor de aarde af te kunnen buigen. In 2019 schreef ik reeds een tweetal AB’s over deze missie, zie hier en hier. Dimorphos meet 160 m in diameter en cirkelt om de veel grotere ruimterots die bekend staat als Didymos en die ongeveer 780 meter breed is. Didymos kwam in 2003 relatief dicht bij de aarde, binnen een straal van een kleine 6 miljoen km.

DART is ontworpen in het kader van NASA’s planetary defense, een programma ontwikkelt in samenwerking met ESA om de aarde te beschermen tegen een mogelijke impact van een gevaarlijke asteroïde. DART is een belangrijke eerste stap voor de bescherming van de aarde tegen een inslag van een asteroïde. Het vinden van de asteroïden die potentiële impactrisico’s voor de aarde vormen, ze op te sporen en te karakteriseren zijn van cruciaal belang voor alle planetaire verdedigingsinspanningen. In augustus j.l. verschenen er artikelen betreffende NASA-onderzoek waarin gesteld werd dat er meerdere missies ‘á la Dart’ nodig zouden zijn om de loop van een flinke asteroïde, zoals Bennu, te veranderen. NASA meldde recent dat Bennu een kans van één op 1750 heeft om de aarde in de komende 300 jaar te raken.

NASA’s DART missie wordt geleid door het Johns Hopkins University Applied Physics Lab (JHUAPL). Hoewel het betreffende asteroïden-paar geen bedreiging voor de aarde vormt, zijn ze perfecte kandidaten voor de DART-missie, aangezien Dimorphos ongeveer even groot is als een asteroïde die de meest waarschijnlijke bedreiging voor de aarde zou kunnen vormen (als men op een ramkoers met de planeet zou staan). Hun baan rond de zon is ook dicht genoeg bij de aarde voor telescopen op de grond om eventuele verschillen na de botsing te observeren en te meten. De DART wordt op zijn reis vergezeld door LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging Asteroids). LICIACube is een CubeSat van de Italiaanse ruimtevaartorganisatie (ASI) en gebouwd door Argotec. Lees meer over de technische details van de DART-ruimtesonde en zie hier een interactief missieoverzicht, en ook over Hera, ESA’s missie naar DART. Bronnen: NASA, ESA, JHUAPL, Space.com