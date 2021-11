Zaterdag gaat ESA’s Solar Orbiter een riskante flyby langs de aarde maken

door

Op zaterdag 27 november, na een jaar en acht maanden door het binnenste zonnestelsel te hebben gevlogen, komt de Solar Orbiter ruimteverkenner van de ESA even langs de aarde om wat extra energie “af te leveren”. Met die flyby zal de Solar Orbiter in positie worden gebracht voor de volgende zes vluchten langs Venus. Zaterdag om 05.30 uur Nederlandse tijd is de dichtste nadering, waarbij de Solar Orbiter het aardoppervlak op een afstand van slechts 460 km zal passeren – ongeveer 30 kilometer boven de baan van het internationaal ruimtestation. De sonde zal tweemaal door de geostationaire ring gaan, 36.000 km verwijderd van de aarde, en zelfs de lage baan om de aarde doorkruisen, lager dan 2000 kilometer; twee regionen waar zich veel ruimtepuin bevindt (zie afbeelding hieronder).

Die passages, twee keer door de geostationaire ring en de regionen met ruimtepuin maken het een riskante flyby. Toch acht de ESA de kans dat de Solar Orbiter wordt geraakt door puin heel, heel, heel klein. Meer over de risicio’s lees je in de bron van deze blog.

De Solar Orbiter heeft een elliptische baan om de zon komt en vanaf deze baan observeert de Solar Orbiter de zon op dichte afstand, tot maar 0,22 AU (ongeveer een vijfde van de afstand tussen de zon en de Aarde), ofwel 48 keer de straal van de zon. Vooral de poolregio’s van de zon zijn met de satelliet veel beter te zien dan vanaf de Aarde. Naast het fotograferen, observeren en beter in kaart brengen van de zon doet de ruimtesonde komende zeven jaar ook onderzoek naar de heliosfeer, het gebied rond de zon waar de zonnewind overheerst. Bron: ESA.

