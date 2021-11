Wetenschapspopularisator Hans de Rijk – beter bekend als Bruno Ernst – overleden

door

Deze week is Hans de Rijk overleden, de wetenschapspopularisator die we beter kennen onder z’n pseudoniem, Bruno Ernst. De Rijk was een natuurkundige, leraar wis- en natuurkunde en kosmografie, publicist en zoals gezegd wetenschapspopularisator. Hij werd internationaal bekend door zijn boeken over het werk van de graficus Maurits Escher. Hij publiceerde meer dan 250 werken onder zes pseudoniemen over onderwerpen die uiteenlopen van zonnewijzers en sterrenkunde tot kalligrafie en kunst. Zijn lijfspreuk was Nescius omnium curiosus sum (Ik weet niets maar ben nieuwsgierig naar alles). De Rijk was o.a. de oprichter in 1961 van de Volkssterrenwacht Simon Stevin te Oudenbosch, later Hoeven (Noord-Brabant), de eerste Nederlandse volkssterrenwacht (tegenwoordig is dat Sterrenwacht Tivoli). Tevens was hij de oprichter van het natuurkundetijdschrift Archimedes en van het wiskundetijdschrift voor scholieren Pythagoras. In 2008 won De Rijk de Eurekaprijs van NWO voor het beste oeuvre op het gebied van wetenschapscommunicatie. Er is ook een planetoïde naar hem genoemd, Planetoïde 11245 Hansderijk.

Ik ben net even gedoken in mijn voorraad boeken op zolder, want ik had ook nog een boek liggen van De Rijk alias Bruno Ernst, dat ik al sinds mensenheugenis (naar schatting ergens rond 1978 gekocht) in mijn bezit had. Hierboven een foto uit dat boek, Thieme’s Sterrenfotoboek. Het was in die tijd hét handboek voor de amateurastronomen, die zelf foto’s van hemellichamen wilden maken en voor fotografen die zich interesseerden voor sterrenkunde. Het was toen nog allemaal ‘natte fotografie’, waarbij we de doka’s in moesten duiken om alles uit de foto’s te halen, alles ver voor de digitale fotografie.

Hans de Rijk, rust in vrede! Bron: Wikipedia.

