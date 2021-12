Chinese rover Yutu-2 spot kubusvormig object op de maan

door

De Chinese maanrover Yutu-2 heeft een eigenaardig object op de maan ontdekt terwijl het zich een weg baande door de Von Kármán-krater die in het zuidelijk halfrond aan de andere kant van de maan ligt. Yutu-2 zag een kubusvormig object aan de horizon opdoemen in het noorden op ongeveer 80 meter afstand. Een Chinese blog op Weixin.qq, genaamd (vertaald) ‘Our Space’, dat een nauwkeurig Yutu-2 dagboek bijhoudt, noemde het object een “mysterieze hut” (Pinyin ‘shenmi xiaowu’). In de blog valt te lezen hoe dit kubusvormig object uit de grillige skyline oprijst, gelijk een ‘mysterieuze hut’, met een forse inslagkrater ernaast. Gespeculeerd wordt dat het mogelijk om een ruimtevaartuig gaat van voorgangers die de maan verkenden.



Wetenschappers van het CNSA (Chinese National Space Adeministration) hebben inmiddels veel belangstelling getoond voor het object en Yutu-2 zal naar verwachting de komende 2-3 ‘maandagen ‘ (2-3 aardse maanden) zich bezighouden met het verder ploeteren door het maanregoliet, het vermijden van de talloze kraters, om het object nader te kunnen bekijken, updates kunnen dus worden verwacht. Een mogelijke verklaring voor de vorm zou kunnen zijn dat het om een flink rotsblok gaat dat vrijgekomen is na een inslag. De door zonne-energie aangedreven Yutu-2 en Chang’e 4-lander maakten de allereerste landing aan de andere kant van de maan op 3 januari 2019, en de rover rijdt sindsdien door de 186 kilometer brede Von Kármán-krater in het Zuidpool-Aitken-bekken. Chang’e 4, is China’s vierde maanmissie en de tweede die uitgerust is met een maanrover. De Chang’e 1- en 2-missies waren orbiters, waarna Chang’e 3 op de maan landde met de eerste Yutu-rover. China heeft ook de Chang’e 5 T1 testmissie rond de maan gelanceerd en de Chang’e 5 moon sample return missie, zie ook hier. Laatstgenoemde werd op 23 november 2020 gelanceerd en verzamelde monsters in het Oceanus Procellarum tot op een diepte van twee meter. Bronnen: Space.com, CNSA, SCMP, Weixin.qq, Andrew Jones.



Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp