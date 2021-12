Nieuw supernovarestant ontdekt in de Melkweg

door

Sterrenkundigen uit Australië en Costa-Rica hebben in de Melkweg een nieuw supernovarestant ontdekt. Ze onderzochten een bron van gammastraling, gelegen buiten het vlak van de melkweg, genaamd FHES J1723.5?0501, eerder al ontdekt met NASA’s Fermi ruimtetelescoop. Toen ze dat object verder gingen bestuderen, o.a. door de gegevens te bekijken verzamelt met de NRAO Very Large Array Sky Survey (NVSS) en de Continuum map of the HI Parkes All-Sky Survey (CHIPASS) bleek FHES J1723.5?0501 het restant te zijn van een supernova, een geëxplodeerde ster. G17.8+16.7, zoals het restant nu wordt genoemd, heeft een expanderende schil van radiostraling, een schil die ellipsvormig is. Men schat de afstand van G17.8+16.7 in op tussen de 4500 en 11.400 lichtjaar en de leeftijd van het restant is iets van 10.000 jaar. Hier het vakartikel over het restant. Bron: Phys.org.

