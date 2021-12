Deining door botsende sterren deze kerstvakantie in Discovery Museum

door

In aanloop naar de feestdagen stralen sterren ons van alle kanten tegemoet. Wat er in het heelal gebeurt als zware sterren en zwarte gaten met elkaar in botsing komen, staat deze kerstvakantie in Discovery Museum in het stralend middelpunt. Met een pop-up expositie over de Einstein Telescope en een prototype van het kunstwerk Wavelengths van Thijs Biersteker kom je deze kerstvakantie meer te weten over zwaartekrachtsgolven. De expositie en het interactieve kunstwerk zijn van 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 te bezoeken in Discovery Museum in Kerkrade. Ook thuis kun je meer opsteken over zwaartekrachtsgolven en de Einstein Telescope in de tweede aflevering van de online serie, die op 23 december live gaat.

Pop-up expositie over Einstein Telescope

Wanneer twee zware objecten (bijvoorbeeld neutronensterren of zwarte gaten) in het heelal tegen elkaar botsen, ontstaan zwaartekrachtsgolven. Dit zijn – zoals Einstein ons leerde – trillingen van het weefsel van ruimtetijd. De Einstein Telescope, die mogelijk een plek krijgt in het Zuid-Limburgse heuvelland, is een extreem gevoelig meetinstrument dat zwaartekrachtsgolven afkomstig uit de ruimte kan detecteren. De detectie van deze zwaartekrachtsgolven biedt onderzoekers een unieke kans om nieuwe inzichten te krijgen in wat zich afspeelt in het heelal. In een pop-up expositie die deze kerstvakantie in Discovery Museum te zien is, krijgen bezoekers meer informatie over zwaartekrachtsgolven, de komst van de Einstein Telescope en de betekenis voor de regio. De expositie is ontwikkeld in samenwerking met de Provincie Limburg, Maastricht University en Nikhef.

Interactieve kunstinstallatie maakt zwaartekrachtsgolven inzichtelijk

Hoe zwaartekrachtsgolven in essentie ontstaan, laat Thijs Biersteker zien in zijn kunstwerk ‘Wavelengths’, waarvan een prototype tijdens de kerstvakantie in Discovery Museum te zien is. Biersteker maakte de interactieve kunstinstallatie in samenwerking met wetenschapper dr. Gideon Koekoek, assistant professor of physics aan Maastricht University, voor het project ‘Op dezelfde golflengte’ dat mede mogelijk gemaakt is door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Slimmer onder de kerstboom

Tijdens de kerstvakantie ontdek je ook vanuit je luie stoel meer over de Einstein Telescope en zwaartekrachtsgolven in de informatieve online reeks van Discovery Museum. De tweede aflevering verschijnt op 23 december en is te zien via discoverymuseum.nl, waar ook de eerste aflevering is terug te kijken. In de tweede aflevering gaan presentator Frans Pollux en wetenschapper Gideon Koekoek dieper in op zwaartekrachtsgolven en bespreken ze mysterieuze zwarte gaten. Experimenten van Nikhef maken het onderwerp verder inzichtelijk. Vragen kunnen kijkers stellen via e-mail: einstein@discoverymuseum.nl. Bron: Persbericht Discovery Museum.

