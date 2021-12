HATSaflats, weer vier grote Hete Jupiters ontdekt

door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft met de HATSouth photometric survey vier grote exoplaneten ontdekt, alle vier zogeheten Hete Jupiters. Ze heten HATS-74Ab, HATS-75b, HATS-76b en HATS-77b en ze draaien om dwergsterren van spectraalklasse K en M (pakweg 0,6 keer zo zwaar als de zon). HATSouth is een groep van zes aan elkaar verbonden astrofotografische systemen in Zuid-Amerika, Afrika en Australië, welke sinds 2009 in gebruik zijn. Met die telescopen houden ze de lichtsterkte van heldere sterren in de gaten en als er periodiek dips optreden in de lichtcurve kan dat wijzen op planeten die om de ster draaien en dan af en toe diens licht deels tegenhoudend. Het team, dat onder leiding stond van Andres Jordan (Universiteit van Santiago, Chili) ontdekte dankzij die dips de vier grote exoplaneten, een ontdekking die bevestigd werd met NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) én andere telescopen op aarde. In de bron vind je alle details van de vier ontdekte hete Jupiters. Bron: Phys.org.

