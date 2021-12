Oeps, de lancering JWST weer enkele dagen vertraagd, nu door communicatieproblemen

door

De James Webb Space Telescope (JWST) zou woensdag 22 december worden gelanceerd, maar die lancering is met minstens twee dagen vertraagd. De reden is dat er een communicatieprobleem is opgetreden tussen de telescoop en de raket, een Ariane 5 raket van de ESA – precieze details van dat probleem ontbreken vooralsnog. De lancering staat nu gepland voor vrijdag 24 december vanaf spaceport Kourou in Frans Guyana. Pfff. eerder een losgeschoten klemband en nu dit weer. Gaat lekker zo. Lancering met Kerstavond? Zou leuk zijn. Bron: Phys.org.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp