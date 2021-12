Mysterieuze donkere wolk in Melkwegcentrum – ‘De Steen’ – bevat mogelijk meer jonge sterren dan gedacht

door

In de Central Molecular Zone (CMZ) in het centrum van het Melkwegstelsel, een gebied van pakweg 1000 tot 2000 lichtjaar rondom Sagittarius A*, het superzwarte zwarte gat in het midden van dat centrum, liggen tal van dichte stof- en gaswolken. Eentje daarvan is een donkere wolk die formeel G0.253+0.016 wordt genoemd, maar die beter bekend staat als The Brick, vrij vertaald de Steen of Baksteen. Een team van sterrenkundigen onder leiding van Jonathan Henshaw (Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) in Heidelberg, Duitsland) heeft die wolk onderzocht en daaruit komt naar voren dat er zich in die wolk vermoedelijk meer jonge sterren bevinden dan men eerst dacht. De totale massa van The Brick wordt geschat op zo’n 100.000 zonsmassa, maar ondanks die enorme massa dacht men altijd dat het vooral gas zou bevatten en weinig sterren en dat de snelheid van stervorming in de wolk laag zou zijn.

Maar Henshaw’s team vond een substructuur in het gas die boogvormig is en die wijst op een uitdijende schil van gas – snelheid 5 km/s – met een diameter van zo’n 8,5 lichtjaar (zie de afbeelding hierboven). Dat zou er op wijzen dat er een sterke sterrenwind is veroorzaakt door een jonge, zware ster in The Brick, eentje van pakweg 20 zonsmassa. Omdat jonge zware sterren nooit geïsoleerd ontstaan denkt men dat er een groep van dat soort sterren aanwezig is. Men denkt dat er waarschijnlijk zo’n 400 tot 700 zonsmassa aan jonge sterren verborgen zit in de wolk. De hypothese wordt gesteund door de vondst van heet geïoniseerd gas binnen de schil. Voor deze berekeningen heeft men ook gebruik gemaakt van simulaties van sterclusters. Voor het tijdschrift the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society schreven ze er dit vakartikel over. Bron: MPIA.

