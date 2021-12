Paar superzware zwarte gaten mogelijk oorzaak van vier enorme leegten in een cluster

door

Met behulp van de Chandra ruimtetelescoop van de NASA, waarmee in röntgenlicht kan worden gekeken, heeft men vier enorme leegten ontdekt in het hete gas in de cluster van sterrenstelsels genaamd RBS 797. Die cluster ligt 3,9 miljard lichtjaar van ons vandaan in de richting van het noordelijke sterrenbeeld Draak. Een team van sterrenkundigen onder leiding van Francesco Ubertosi (Universitet van Bologna in Italië) heeft RBS 797 met Chandra bestudeerd en daar komt uit naar voren dat de vermoedelijke dader van die vier leegten een binaire superzwaar systeem van zwarte gaten is, twee zwarte gaten op slechts 250 lichtjaar afstand van elkaar. Beide zwarte gaten spuwen vanuit hun accretieschijven zeer energierijke jets of straalstromen de ruimte in en die duwen al het gas in de intergalactische ruimte in RBS 797 voor zich uit, de leegtes creeërend. Als de twee superzware zwarte gaten dan in verschillende richtingen de jets uitstralen zou dat een viertal leegten opleveren die als een klavertje vier verspreid zijn over de cluster. In theorie zou ook één superzwaar zwart gat het kwartet aan leegten kunnen veroorzaken – als de jets door één of andere oorzaak plots afbuigen – maar dat wordt minder waarschijnlijk geacht.

Eén paar leegten was al eerder bekend, maar door Chandra heel lang naar RBS 797 te laten kijken, bijna vijf dagen lang (tegenover 14 uur voor de eerdere waarneming) kwam het tweede paar leegten tevoorschijn. Met NSF’s Karl G. Jansky Very Large Array, een serie radiotelescopen in de VS, is onafhankelijk van Chandra gezien dat er vanuit RBS 797 twee paar jets de ruimte in spuwen. In the Astrophysical Journal Letters verscheen dit vakartikel over het onderzoek aan RBS 797. Bron: Chandra.

