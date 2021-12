24 december online lezingen voorafgaand aan de lancering van de James Webb Ruimtetelescoop

door

Ewine van Dishoeck en Bernhard Brandl geven op 24 december tussen 11.00 en 12.00 uur lezingen over de die dag te lanceren James Webb Ruimtelescoop (JWST, in het kort Webb). De lezingen worden gestreamd via YouTube (https://www.youtube.com/watch ?v=dvjBHJ4ZLRg). De lancering zelf is hierna te volgen via een gezamenlijke webcast van NASA en ESA. De links staan ook op astronomie.nl/webb.

Webb wordt op vrijdag 24 december om 13.20 CET aan boord van een Europese Ariane 5-raket gelanceerd vanaf de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. Nederlandse ontwerpers, ingenieurs en astronomen werkten de afgelopen 25 jaar mee aan twee van de wetenschappelijke instrumenten op Webb, MIRI en NIRSpec. Het hart van de MIRI-spectrometer

is zelfs in Nederland ontworpen en gebouwd.

De James Webb Space Ruimtetelescoop is de opvolger van de Hubble Ruimtetelescoop, die ruim dertig jaar na zijn lancering nog altijd operationeel is. Hubble veranderde ons beeld van het heelal voorgoed. Waar de Hubble zijn ontdekkingen deed in zichtbaar licht, neemt Webb waar in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum.

Een van de vier instrumenten aan boord van de JWST is MIRI: het Mid-InfraRed Instrument. MIRI werd deels in Nederland ontwikkeld en gebouwd onder leiding van de Optisch-Infraroodgroep van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA). Naast Nederlandse universiteiten droegen onder andere ook TNO, ASTRON en SRON bij aan de ontwikkeling van deze spectrometer.

JWST zit opgevouwen in de neuskegel van de raket. Na de lancering klappen de telescoop en het zonneschild in enkele weken tijd helemaal uit en vliegt Webb ver voorbij de maan naar het tweede Lagrangepunt. Het duurt maanden voordat de instrumenten helemaal zijn afgekoeld en getest kunnen worden. Medio 2022 worden de eerste resultaten verwacht.

Nederlandse astronomen hebben veel waarneemtijd gekregen op Webb. Enkelen van hen komen in dit filmpje aan het woord:

