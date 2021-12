Als de James Webb Space Telescope vrijdag gelanceerd is, wat gebeurt er dan daarna?

door

Als komende vrijdag na een ziljoen vertragingen de James Webb Space Telescope (JWST) vanaf lanceercentrum Kourou in Frans-Guyana met een Arianne 5 raket gelanceerd is volgt er nog een half jaar voordat de opvolger van de Hubble ruimtetelescoop daadwerkelijk gaat beginnen aan z’n wetenschappelijk onderzoek. Wat er tussen de lancering en daadwerkelijke ingebruikname medio 2022 allemaal passeert zie je in de korte, maar uiterst leerzame video hieronder.

