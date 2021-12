Project Solarcan in Huize Nouwen is vandaag beëindigd – hier het resultaat

door

Precies een half jaar geleden, toen de zomer z’n aanvang begon, 21 juni 2021 voor wie ’t niet meer weer, startte ik hier in huis Project Solarcan. En vanavond na zonsondergang, toen het donker was geworden en de zon z’n laatste fotonen van de herfst naar de aarde had gezonden, heb ik Project Solarcan beëindigd. Dat wil zeggen dat ik dat blikje van de muur heb gehaald, het lichtgevoelige fotopapier er uit heb gehaald, dat papier heb gescand en de afbeelding in Irfanview heb geconverteerd van negatief naar positief. Het resultaat zie je hierboven, de solargraph van het zonlicht van afgelopen half jaar opgevangen in Sterrenburg in Dordrecht. De hoogste gekromde baan is die van de zon op 21 juni (bijna niet te zien, want het was blubberweer in mijn herinnering), de onderste gekromde baan van vandaag, 21 december. Er lijkt wat condens in het blikje te zijn gekomen, want in de bovenste banen in het midden zie je allerlei cirkels, die op druppeltjes lijken. Het kan zijn dat ik door verdere fotobewerking nog meer details uit de foto kan persen, zoals een boom die aan het eind van mijn tuin staat en daken van huizen verderop, maar die ik op deze, eenvoudig bewerkte foto niet zie. Wie zin heeft om de foto verder te bewerken is van harte welkom – ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Als met al ben ik best tevreden met dit project. Smaakt naar meer. Tenslotte hieronder nog een foto van het origineel, zoals het uit het blikje kwam.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp