SpaceX gaat nieuw lanceercomplex ontwikkelen in Florida voor lanceringen van Starship

SpaceX heeft recent aangekondigd een nieuw lanceercomplex te willen gaan ontwikkelen op NASA’s Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Merritt Island, Florida. Het complex wordt gebouwd voor lanceringen van het Starship, een monster van een raket die uit twee elementen bestaat, het Starship zelf, en de Super Heavy-booster. Er zou, volgens SpaceX’ CEO Elon Musk, reeds begonnen zijn met de voorbereidingen voor deze superklus, zie dit twitterbericht, en betreft het, aldus Musk, LC-39A. SpaceX voert vanuit het KSC vanaf LC-39A reeds lanceringen uit met de Falcon 9 raketten o.a. voor de Starlinksatellieten en de Crew en Cargo Dragon missies.

NASA onthulde echter een week later dat het lanceercomplex mogelijk ontwikkeld zal worden op een vooralsnog ongebruikt deel van het KSC, verder ten noorden van LC-39, en het Launch Complex 49 betreft, zie ook deze persverklaring. Het LC-49 is 175 hectare groot, en SpaceX en NASA zijn inmiddels bezig met een eerste milieuanalyse voordat partijen een mogelijke overeenkomst sluiten om het terrein verder te ontwikkelen. De ruimtehavenvan KSC bevindt zich namelijk op een stuk land dat wordt gedeeld met het Merritt Island National Wildlife Refuge en Canaveral National Seashore, wat betekent dat het de thuisbasis is van vele dieren waaronder ook enkele bedreigde soorten. KSC’s directeur Planning en Ontwikkeling, Tom Engler stelt: “LC-49 maakt al meerdere jaren deel uit van Kennedy’s masterplan. De kennisgeving van beschikbaarheid is in 2014 bijgewerkt.” NASA’s inzet voor milieubescherming is vastgelegd in dit masterplan van het KSC, alle ontwikkelingsactiviteiten op Kennedy zijn onderworpen aan de National Environmental Policy Act (NEPA).



SpaceX ontwikkelt het ambitieuze Starship-systeem om mensen en ladingen naar de maan, Mars en andere verre ruimtebestemmingen te brengen. Lanceringen worden momenteel alleen uitgevoerd vanaf Boca Chica, Texas of ‘Starbase’ . Vanuit Boca Chica zijn inmiddels enkele testvluchten met het Starship voltooid, de eerste orbitale vlucht wordt in 2022 uitgevoerd. Voor deze orbitale vlucht met het Starship wacht SpaceX momenteel op de resultaten van een nieuwe milieubeoordeling door de Federal Aviation Administration (FAA). De FAA kondigde in november j.l. aan dat het zou de beoordeling op 31 december afronden. Bronnen; NASA, Space.com, SpaceX

