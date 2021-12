Video: hoe de James Webb Space Telescope in de neuskegel van de Ariane 5 is geplaatst – Update!

door

[Update 22 december 12.40 uur] Ik lees net dat de lancering met een dag is uitgesteld vanwege de harde wind in Frans-Guyana. Planning is nu lancering van vlucht VA256 op zaterdag, eerste Kerstdag. Lanceervenster die dag is tussen 13:20–13:52 CET. Bron: Phys.org + ESA.

We krijgen er maar geen genoeg van, berichten over de James Webb Space Telescope (JWST), de ruimtetelescoop die komende vrijdag om 13.20 uur Nederlandse tijd wordt gelanceerd met een Ariane 5 raket vanaf de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. Interessant is de video hieronder, een timelapse waarin je ziet hoe de JWST in de neuskegel van de Ariane 5 raket is geplaatst, hetgeen op vrijdag 17 december j.l. gebeurde. Dat was best wel een secuur werkje, want het verschil in breedte is niet zo groot (de opgevouwen JWST is 4,5 meter breed, de neuskegel 5,4 meter).

Vandaag is de ‘rollout’ van de hangar naar het lanceerplatform.

Bron: ESA.

