In vogelvlucht 2021! En een kosmische kerstgroet!

De zoektocht naar buitenaards leven, het UAP-onderzoek, de afgelopen en aanstaande missies met het Starship van SpaceX, de opkomst van het ruimtetoerisme, de DART-missie, vele nieuw ontdekte zwaartekrachtsgolven, de Europese plannen voor ruimtehavens o.a. in Noorwegen, de Russische stappen in nucleaire ruimtevaart, de landingen van China’s Tianwen-1, en de Perseverance, VS, op Mars, het oerwater van Mars, de aardscheerder 2001 FO32, een mogelijk ontdekte GCRT, en als kers op de taart een video van het zwarte gat M87*…

Zomaar een kleine greep uit de vele fantastische ontdekkingen, beelden, projecten in de ruimtevaart en astronomie van dit jaar omgezet in astroblogs. En nu nog even de adem inhouden voor de JWST, alvast Godspeed! De ruimte in al zijn facetten blijft mateloos boeien. de eindeloze lijst aan thema’s noopt mij tot een kleine selectie om een blog aan te wijden. Bij deze wil ik een hartelijke dank uitspreken aan alle Astroblogs-lezers en schrijvers, en iedereen een fijne Kerst en voorspoedig en gezond 2022 toewensen!

Ik twijfel er niet aan of 2022 wordt een prachtig jaar voor de astronomie en ruimtevaart!

