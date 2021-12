350 nieuwe pulserende veranderlijke sterren ontdekt in de richting van het dwergstelsel Antlia 2

door

Door met de DECam camera verbonden aan de Victor M. Blanco 4-meter telescoop van het Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) in Chili te kijken naar Antlia 2 (kortweg Ant 2), een dwergstelsel dat behoort tot het melkwegstelsel. hebben sterrenkundigen maar liefst 350 nieuwe pulserende veranderlijke sterren ontdekt. Het gaat vooral om zogeheten RR Lyrae (RRL) veranderlijken, dat zijn pulserende sterren (krimpend en uitzettend) van spectraalklasse E en F, die ongeveer half zo zwaar als de zon zijn en die zich bevinden op de horizontale tak van het Hertzsprung-Russel diagram. Ant 2 is een zeer lichtzwak dwergstelsel met een ‘half-light radius’ van bijna 10.000 lichtjaar, ook wel een spookstelsel genoemd. Eerder werd gedacht dat Ant 420.000 lichtjaar van ons vandaan zou staan, maar op basis van de nieuwe metingen schat men ‘m eerder op 404.500 lichtjaar, dus dichterbij. Men denkt ook dat Ant 2 feitelijk groter is dan hij lijkt en dat een deel van het stelsel niet zichtbaar is.

De ontdekte pulserende veranderlijken staan ook niet allemaal in Ant 2 zelf, maar volgen een lange sliert tussen ons en het dwergstelsel in, een gevolg van de getijdewerking door het veel zwaardere Melkwegstelsel, toen Ant 2 800 miljoen jaar geleden dichtbij passeerde. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan Ant 2. Bron: Phys.org.

