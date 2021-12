Boekbespreking: “Het Multiversum” door Ans Hekkenberg

door

Onlangs vroeg Astroblogs hopman Arie mij of ik wellicht trek had om een vers uitgekomen sterrenkundeboekje tot mij te nemen en vervolgens op Astroblogs van enig commentaar te voorzien. Uiteraard had ik daar gezonde goesting naar….maarre…ik zat daarna meteen wel met een heel prangende vraag “aan wie vraagt hopman Arie dat nu eigenlijk precies??”

Aan mij, deze Jan die dit nu zit te schrijven of aan één van die 10 tot de macht 500 andere Jannen die, als we het onderwerp van dit boekje…”Het al dan niet bestaan van het zogenaamde Multiversum” moeten geloven, ook nog wat te zeggen hebben aangaande de inhoud van dit kekke kleine boekwerkje???

Nu is het zo dat in de wereld van de “gewone” astronomische natuurkunde, omdat we er zo moeilijk danwel helemaal niet bij kunnen komen, gezonde aardse hands on laboratorium experimenteer-zin in feite zo goed als onmogelijk is. MAAR……Ook al zijn laboratorium-experimenten in deze tak van Natuurkunde dus zo goed als onmogelijk, hebben we hier tenminste nog enige houvast aan het feit dat een heleboel van de te bestuderen hemelse objecten ons gelukkig nog enigszins tastbare informatie tot ons sturen in de vorm van elektromagnetische straling variërend van ultrakortgolvige röntgen tot en met extreem langgolvige radio straling en recentelijk zijn daar dan ook nog zwaartekrachtgolven bij gekomen.

In het deelvakgebied van de kosmologie, de tak van astronomische wetenschap die het grote geheel van het (ons) Universum bestudeerd, is er echter en helaas vele malen minder tastbare houvast om zinvolle serieuze wetenschap mee te bedrijven.

In deze tak van wetenschap is doen van praktische waarnemingen om een, achter het bureau middels zwaargecompliceerde wiskunde bedachte, theorie van enig herhaalbaar tastbaar bewijs te kunnen voorzien een flink stukkie moeilijker zoniet onmogelijk……..

Het betref hier het doen van onderzoek naar o.a. het ontstaan van het Heelal, Zwarte gaten en zo ook het onderwerp van dit boekje “het al dan niet bestaan van het (een) Multiversum. Het is een tak van wetenschap die naar mijn persoonlijke smaak wellicht net effe iets..eh…”te vaag speculatief theoretisch” is en daardoor soms bij mij zelfs enige lichte irritatie wil opwekken….net zoals trouwens dat andere grote speculatief “vaag gezwam-onderwerp” in de sterrenkunde ……of er al dan niet leven anders dan het ons bekende aanwezig is in het heelal!!!

Dit allemaal, als meer een m(J)an van de praktijk zijnde, gezegd hebben betekent echter niet dat ik nu helemaal schuw ben als het gaat om het tot mij nemen van boekwerken aangaande dit soort van “vage onderwerpen”.

Ik ben hoogstens net effe iets meer aan de kritische kant en ook wel (veel) sneller geirriteerd. Ik heb ooit langgeleden zelfs een zwaar kosmologisch vaag theoretisch boekwerkje van ene Vincent Icke (!!) al na twee bladzijden echt letterlijk zwaar over de zeik (ongetwijfeld gezien zijn dijk van een reputatie zeer onterecht) in de vuilnisbak geflikkerd!!!

Ofwel…….enige “kritische spanning” was mij derhalve rijkelijk toegegeven wederom niet vreemd toen ik dit kleine boekje van Ans Hekkenberg tot mij ging nemen…..enne….hoewel het onderwerp “het Multiversum” voor mij dus een hoog ” vaag theoretisch gehalte” heeft kan ik U, na het helemaal in ene ruk uitgelezen te hebben, ook mede namens die 10 tot macht 500 “andere Jannen”, zeggen dat dit boekje absoluut NIET zijn weg naar de vuilnisbak zal vinden……integendeel zelfs!!!

“Klein maar fijn”….een astro-literair “bibelotje”…..”een prettig luchtig, zeer leerzaam en toegankelijk geschreven boekje voor zowel “the new cosmology kid on the block” als iemand die al royaal thuis is in deze tak van wetenschap”…….”een heel hoog informatiegehalte voor die luttele 100 mini-pagina’s”!!!

Ik ga U niets vertellen over de inhoud, die moet U allen maar lekker zelf ontdekken en tot U nemen…..maarre….als U, gezeten onder de kerstboom danwel iets later met de neus in een schaal oliebollen, op een ontspannen manier, niet in een zware leesmarathon, een gedegen basiskennis wilt opdoen aangaande dit “vage onderwerp” dan is mijn oordeel, zogezegd samen met die van 10 tot de macht 500 andere Jannen, VAN HARTE AANBEVOLEN!!!

Is het nu helemaal 100% koek en ei….of in deze tijden “boosterprik en oliebol”???

Nou, als ik dan toch een mierenneuk-kritiekpuntje mag/moet noemen dan is dat er eentje die niets te maken heeft met de inhoud maar met de vervaardiging van het boekje…..en wel specifiek met het omslag.

Hoewel ik alweer een een hele tijd niet meer werkzaam ben in de glorieuze grafische industrie…………..(mijn wieg heeft letterlijk gestaan pal naast die prachtige zwarte Heidelberger Degelautomaat van mijn vader….ach…dat geluid..en..die heerlijke lucht van drukinkt!!!)…………..word ik er toch nooit echt vrolijk van als ik weer eens na verloop van tijd een boekomslag helemaal krom zie staan omdat er bij mijn weten niet op de juiste looprichting van het karton van het omslag is gelet. Toegegeven, het leefklimaat in mijn nedrige 500 jaar oude nog redelijk in originele staat verkerende rijksmonumentje wil soms nog wel eens barre ongeconditioneerde vormen aannemen, maar toch……!!!

U allen woonachtig in het Multiversum heel veel leesplezier, prettige kerstdagen en een dito prettige jaarwisseling toegewenst!!!

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp