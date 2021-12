De James Webb Space Telescope (JWST) is gelanceerd!

door

Zojuist, om 13.20 uur Nederlandse tijd, is EINDELIJK de James Webb Space Telescope (JWST) gelanceerd. Dat gebeurde vanaf lanceerplatform ELA-3 op het Guiana Space Centre in Frans-Guyana en wel met een Ariane 5 raket van de ESA, die vlucht VA256 uitvoerde. De opgevouwen telescoop is inmiddels helemaal los van de raket en is nu onderweg naar Lagrangepunt L2, op 1,5 miljoen km afstand van de aarde. Later meer details over de lancering en wat er daarna allemaal in de ruimte gebeurde.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp